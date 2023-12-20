激戰立法院／藍營北市喊穩5加1！徐巧芯整合成功　「至少贏10%」

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被黨內評為選情穩定的5個選區，包含台北市第3選區（中山、北松山）的王鴻薇、第4選區（內湖、南港）的李彥秀、第6選區（大安）的羅智強、第7選區（信義、南松山）的徐巧芯、第8選區（文山、南中正）的賴士葆。
王鴻薇在今年初立委補選時，險勝對手吳怡農，不過，由於該選區選民結構一向是藍大於綠，這次對上民進黨的謝佩芬，從原本的大安區轉戰，經營時間較少，王鴻薇選情被歸為穩定區；李彥秀所在的選區，由於高嘉瑜、吳欣岱泛綠分裂呈現「三姝之戰」，讓國民黨得利，李彥秀有望重返立法院。
至於大安區則為國民黨大票倉，儘管民進黨禮讓社民黨苗博雅對上羅智強，不過該區選情仍算穩定；賴士葆是資深立委，2020年得票率進逼過半，民進黨打年輕牌派王閔生挑戰，不過文山區選選民結構藍大於綠，綠營恐怕還是很難翻轉。
台北市關注度最高的選區第7選區，由於徐巧芯在初選階段和資深立委費鴻泰殺得刀刀見骨，外界一度憂心費的支持者恐不會認同徐巧芯，再加上對上的是基層實力雄厚的許淑華，被綠營視為「五五波」激戰區。
徐巧芯受訪時表示，根據黨內民調，自己至少贏10至15%，對於選情還是抱持審慎樂觀，近幾個月透過空戰、陸戰雙夾擊，更預告27日將邀國民黨不分區立委候選人韓國瑜、副總統候選人趙少康參加自辦的直播車街講，對選情做最後衝刺。
對於其他艱困選區的區域立委，徐巧芯也說，希望透過「打團戰」策略，邀請張斯綱、游淑慧一起開記者會，或是透過公開活動互相站台，團結跨域、聯防協作。
另外3個激戰區、艱困選區，則為台北市第1選區（士林、北投）的張斯綱、第2選區（士林、大同）的游淑慧、第5選區（北中正、萬華）的鍾小平。
張斯綱因為侯漢廷以無黨籍參選，泛藍分裂，讓民進黨的吳思瑤得利，張在這區選得相當辛苦；至於游淑慧選區，由於對手是知名度相當高的王世堅，再加上大同、士林向來被視為綠營票倉，也只能力拚翻轉；鍾小平選區，不只因為初選陷內戰傷及選情，還有無黨籍于美人參戰分散票源，最終恐讓吳沛憶得利。
游淑慧受訪時坦言，大同、士林本就是國民黨艱困選區，自己會努力談政策不談政治，勤跑基層搏感情，其實該區居民接受度不錯，她也擅長拉近親切度，更笑說如果選民「不要看顏色，看腦袋」，自己或許就能贏。
黨內人士分析，目前北市區域立委情況是「穩5加1」，鍾小平所在的第5選區最有可能翻盤，儘管于美人能拉攏民眾黨支持者，不過民眾黨總統候選人柯文哲在台北市沒什麼票，于美人也沒有想像強，「我不認為鍾小平跟于美人民調只差1%，會贏于美人很多」。
黨內人士也說，張斯綱也屬於選情較不穩的選區，不過下週即將迎來正副總統辯論，屆時若能在選前兩週能成功操作棄保，勝率就能大幅提高。
該人士表示，第2選區長年都是國民黨艱困選區，儘管游淑慧民調一度從輸30幾%，到現在一度差到10%以內，但恐怕仍有困難。至於被綠營評為「五五波」的松信選區，該黨內人士則稱，這區徐巧芯「贏到有剩」，只盼能透過立委、總統選舉相互拉抬選情，再衝高國民黨支持度。
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