馬路變「伸展台」！六本木耶誕夢幻點燈 頻傳遊客「闖車道」亂象
每年歲末到東京旅遊，絢麗繁華的耶誕燈飾幾乎是觀光客們的必去景點，其中知名商業區六本木的耶誕燈飾，更是讓東京本地居民及全球觀光客歎為觀止。不過隨著觀光客增加，近來六本木知名賞燈景點也出現了亂象，不少觀光客為了拍攝燈飾以及遠處的東京鐵塔，而不顧危險跑到馬路上，引起當地困擾。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《TBS電視台》報導，每年耶誕節，東京市內便有一系列浪漫的聖誕燈飾活動，六本木今年也不例外，從11月6日開始舉行耶誕活動「Roppongi Hills Christmas 2023」，在全長400米的欅坂通兩旁舉行大型亮燈活動，打造超夢幻的冬季風物詩（體現四季風情的事物）。
不過近來在燈飾活動現場，卻頻頻看見亂象發生。從報導釋出的畫面中，可以看到被燈飾照耀成夢幻藍紫色的馬路上，有成群遊客走到馬路中央擺出POSE拍照；還能看到有人趁著綠燈時在斑馬線上停留照相，不僅不管一旁就是洶湧的人潮，在燈號轉紅後，警察用大聲公驅趕也遭到無視。
另一邊，還能看到外國觀光客直接闖入車道上拍照，報導表示，光是記者在現場的那段時間，就看見有三組外國觀光客直接走出人行道在車道上留影，甚至還有人把「馬路當成伸展台」，直接走起了台步。
闖入車道拍照的遊客表示，會做出這樣的行為是因為「在那邊（馬路）拍照才不會拍到其他人」、「這樣才能拍到東京鐵塔在正中間的照片」「因為想要跟東京鐵塔合影，雖然（闖入車道）有點危險但沒有關係。」
不過針對這些拍照亂象，有民眾直呼管理現場的警備人員也十分辛苦，希望還是好好遵守規則。