2024跨年活動總整理！Agoda攜手AI推薦10大熱門　紐約僅排第6名

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1.新加坡：
新加坡濱海灣的跨年活動是全球旅客引頸期盼的年度盛事之一，當跨年夜來臨時，在濱海灣地區的遊客可以欣賞到璀璨絢麗的煙火秀，此外，濱海灣地區也將舉辦充滿活力的街頭派對和嘉年華會，為遊客帶來歡樂無窮的夜晚。
2.印尼峇里島：
峇里島的跨年活動是一場在海灘上盛大而熱鬧的慶典，當跨年的鐘聲響起時，峇里島的海灘成為一個歡樂的聚會地點，遊客們齊聚沙灘，共同迎接新年的到來。同時，遊客還可以欣賞到峇里島特有的傳統表演，這些表演融合了當地的宗教文化和藝術元素，為觀眾呈現出極具當地風情的精彩節目。
3.越南胡志明市：
越南胡志明市的跨年活動是一場充滿活力的慶典，特別是在西貢河上空舉辦的煙火秀更是令人難忘。除了煙火秀，胡志明市的第一區也是跨年夜生活的受歡迎地點之一，街頭派對、音樂演出和歡樂的氣氛將整個城市點燃，讓胡志明市彷彿成了一座不夜城。
4.日本東京：
東京的跨年活動結合了傳統和現代元素，讓遊客能夠全面體驗日本獨特的新年慶典。在跨年夜，東京的居民習慣迎接新年的第一道曙光，這是一項代表新開始和希望的重要傳統。人們通常會參與寺廟和神社的傳統活動「初詣」，祈求來年的平安和好運。
5.澳洲雪梨：
雪梨的跨年活動是世界著名的煙火盛會之一，吸引著全球眾多遊客和當地居民。活動主要集中在雪梨港灣大橋和歌劇院上空，這兩個地標建築成為壯觀煙火的絕佳觀賞點。每年跨年夜，數千發煙火在雪梨的夜空中綻放，組成繽紛夢幻的畫面，讓整個港灣都充滿了令人嘆為觀止的美麗光彩。
6.美國紐約：
紐約跨年以時代廣場的水晶球降落儀式降落而聞名，成千上萬的人潮湧入時代廣場，當倒數球準確降落時，現場爆發出一片歡呼和歡慶聲，象徵著新的一年的到來。此外，紐約的跨年慶典也不僅僅侷限於時代廣場，各種文化表演、露天演出和煙火秀在紐約的各個角落精彩上演，為遊客和當地居民提供了多元且豐富的慶祝選擇。
7.巴西里約熱內盧:
在巴西里約熱內盧，跨年活動是一場充滿活力、熱情洋溢的盛會。人們會聚集在科帕卡巴納海灘，享受巴西獨特的森巴節奏和充滿活力的音樂，跟著激動人心的節拍起舞，將整個海灘變成一個巨大的歡樂舞池。
8.英國倫敦：
倫敦的跨年活動每年都吸引著成千上萬的人潮聚集在泰晤士河畔，觀賞這場驚艷的煙火秀。當夜色降臨，倫敦眾多標誌性建築，如倫敦眼、大笨鐘和倫敦塔橋等都會被點亮成繽紛的燈海，為跨年夜增添了浪漫而熱鬧的氛圍。
9.蘇格蘭愛丁堡：
愛丁堡的跨年活動以歷史悠久的霍格莫內（Hogmanay）慶祝活動而聞名，遊客可以參與各種一系列活動，包括盛大的遊行和音樂會，其中最獨特的傳統之一是遊泳，在元旦寒冷的福斯灣中穿著華麗的服裝游泳，展現了愛丁堡人對於新年的狂熱慶祝。
10.冰島雷克雅維克：
在雷克雅維克跨年充滿了北歐的神秘和冒險精神，遊客們有機會與當地人一起參與社區篝火，共同迎接新的一年。在雪地上舉行的煙火表演是這座城市跨年慶祝活動的一大亮點，燃放的煙火在白雪覆蓋的大地上綻放，營造出一幅美不勝收的畫面。運氣好的遊客還有機會欣賞到極光的奇景。