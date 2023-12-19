NASA從外太空傳回高清影片！距地球3100萬公里遠 主角是一隻貓
美國國家航空暨太空總署（NASA）今（19）日在社群媒體X（前為推特）分享了一隻高畫質影片，影片主角是一隻橘色虎斑貓正在玩耍。影片內容看似平平無奇，但卻是從距地球3100萬公里遠的「心靈號（Psyche）」太空船於外太空傳回，是NASA首次使用雷射從如此遠的外太空成功傳輸影片，象徵太空資通訊傳輸的技術發展邁進新的階段。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，心靈號回傳影片全長15秒，影片中的橘色虎斑貓名叫Taters，牠在沙發上專心地與逗貓雷射筆發出的紅色光點玩耍，而這由雷射筆發出的光點其實也是一語雙關，意味著整支影片由心靈號上的雷射收發器傳回地球，先由加州理工學院（Caltech）巴洛馬天文台（Palomar Observatory）透過海爾望遠鏡（Hale Telescope）接收，然後再轉傳到NASA的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）。
心靈號從距離地球3100萬公里遠的地方用雷射發射信號，整支影片傳輸過程花了101秒，考慮到心靈號與地球的距離是地球與月球距離的80倍，這樣的傳輸速度已經是飛快了。
NASA表示，隨著人類朝太空不斷探索，如何在星際間傳輸資料、影像和影片，對於後續的太空冒險甚至星際殖民至關重要，而心靈號的經驗將成為未來滿足外太空通訊需求的關鍵成就。
噴射推進實驗室表示，為了讓回傳的影片更加難忘，考慮過許多內容，最終Taters獲得所有人的喜愛，除了貓咪近年在網路影片和迷因傳播的主宰地位之外，1928年美國測試電視訊號時，主角是一尊菲力貓（Felix the Cat）的雕像，NASA稱讓Taters當影片主角也是對資通訊傳播歷史的致敬。