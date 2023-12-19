侯康貸、侯趙顧QA短片發布　破除謠言、說明挺青年兩大利多

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對於外界擔心會不會引發炒房問題，孫振義表示，「侯康貸」有首購、年齡、十年內禁止轉售、排富、一生一次等五大條件，彌補現行新青安的不足，更能避免炒房問題。孫振義也否定房價會變1500萬的說法，因為還是會回歸到市場的消費與供給端，且由於每一位申貸民眾的申貸與核貸總金額是依還款能力、購屋需求而異，不會全部案件都齊頭式申請到1500萬，因此不會有外界擔心的「定錨效果」。
至於還款問題及是否演變成金融風暴，孫振義也指出，首先銀行在審核時，會確認是信用良好、收入穩定、有風險控管意識的青年，確切的審核將減少金融風險，其次政府也會協助銀行進行一定程度的擔保，降低銀行面對償還的風險問題。另外針對於不符合條件的族群，孫振義則說，仍然可以選擇申請社會住宅、租金補貼、青銀換居等其他符合個人負擔的居住正義方案。
而針對網路上有人舉山道猴子的一生來嘲諷，以買重機來比喻買房，孫振義表示，重機是一種具有可取代性的消耗品，買房子則是一種置產，本質上就有很大的不同。而且侯康貸有非常嚴謹的徵信過程，包括對所購買房子的價值、過去信用條件等做評估，也會讓申貸的年輕人了解風險控管，並協助規劃還款計畫，選擇其適合核貸的金額。
至於「侯趙顧 好照顧」部分，則回應外界經費來源、會不會排擠課後班業者、是否造成國小教師負擔、受惠家庭數、預計增加多少青年師資、會不會弱化家庭教育功能、如何鼓勵委外、委外是否造成風險等8問。
針對經費來源，錢震宇表示，侯友宜已主張修正《教育編列及管理法》，將年度歲入淨額提高至24%，預計可增加300億的預算，足夠支應所需的54億元。而對於是否排擠課後班業者，或是否造成國小教師負擔，錢震宇則說，這個計畫希望藉由公私協力來達成，只要符合規定設立的兒童課後照顧服務中心，都會是未來合作的夥伴，未來將加大提升委外單位量能，除協助學童完成課業，也安排體能、勞作、戶外體驗等課程，並不會增加現職教師的負擔。
至於有家長擔心是否會弱化家庭教育功能，錢震宇則說，正好相反，我們是希望補足家庭教育，尤其是弱勢家庭沒有能力負擔課後輔導，也透過這要的方式支持雙薪家庭，讓父母沒有後顧之憂。