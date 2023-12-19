高捷黃線動土預計造福116萬人　陳其邁：美麗會留下

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「痛苦會過去、美麗會留下」陳其邁引用謝長廷前市長所說，感謝大家為捷運路網的努力。另也感謝立法院的支持，而活動現場有10多位議員及數十位里長到場，陳其邁不忘向他們道感謝，共同見證高雄發展、綠色交通逐漸成圓成網非常重要的里程碑，並且拜託施工單位在施工過程，儘量不要影響到交通，減少對市民生活的影響。
捷運局表示，捷運黃線可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，共約116萬人口，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。對於整體軌道路網的營運綜效、就業就醫就學旅次、促進人潮流動及達成產業再發展等面向極具重要性。
捷運局同時指出，捷運黃線路線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等三所大學，及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等七所高中職，可服務學生約5.5萬旅次。此外，黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處，計畫總經費1,442.37億元。
捷運局最後表示，高捷黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後的第3條地下捷運，黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向的無縫運輸新階段。