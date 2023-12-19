Gmail老被廣告郵件塞爆超困擾！「取消訂閱」新功能一按豁然開朗
為了避免錯過網路上各式各樣的資訊，以及店家的好康優惠，現代人喜歡在網上註冊會員，或訂閱電子報，不知不覺電子郵件就被各式各樣的廣告、垃圾郵件塞滿，想要取消訂閱，還需要回到各官網一個一個取消訂閱才行。
記者鄭妤安／台北報導
根據外媒《9TO5Google》報導，Google早在今年10月宣布將要求大量寄發電子郵件的業者，在郵件正文中增加一鍵「取消訂閱」的按鈕，而近日Gmail將此按鈕變得更加突出，改以顯眼的「藍色字體」，直接顯示在寄件者姓名、驗證複選標記和電子郵件地址旁，取代2014年的灰色底線設計。
點擊按鈕後，Google會再次向使用者確認是否要讓Gmail透過帳戶寄送電郵去取消訂閱，待點擊確認後，即完成取消訂閱的操作。值得一提的是，此項功能不僅可以在信件頁面上操作，在Gmail右側上方也有取消訂閱的按鈕可點選，與「封存」、「刪除」等按鍵並列。
Android版的Gmail長期以來一直將其取消訂閱按鈕放置在頂部選單中，當使用者將網路上的對話標記為垃圾郵件時，有時也會提供該選項。Google提醒，無論是Android抑或是iOS版的Gmail，請務必重新載入才能看到此功能，未來預計規劃更大的「取消訂閱」按鈕在在這兩種版本的Gmail中。