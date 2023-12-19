Disney+聖誕節片單出爐！「14部電影、韓劇」再勾789年級回憶殺
充滿歡樂與溫馨氣息的聖誕節，在這個幸福的佳節時光裡，每個人或許都擁有不一樣的美好回憶，因此今年Disney+特別為觀眾獻上「14部聖誕必看片單」，並以七年級經典年代佳節神片、八年級美好回憶中復古冬季片單、九年級超新聖誕夢幻片單分別推薦，從鬼靈精怪的爆笑經典《小鬼當家》、破解詛咒的公主童話《美女與野獸》，到童心未泯的佳節力作《葛瑞的囧日記3：老弟很有事之耶誕大驚喜！》，與您一同共度充滿暖意與歡樂的年末佳節時光！
記者黃雅琪／綜合報導
屬於七年級生的「經典年代佳節神片」包括，布魯斯威利主演《終極警探》、麥考利克金成名作《小鬼當家》以及奇幻動畫電影《聖誕夜驚魂》；八年級「美好回憶中復古冬季片單」有4部，喜劇天王金凱瑞主演動畫《聖誕夜怪譚》、故事發生在聖誕節前後的漫威電影《鋼鐵人3》、迪士尼經典動畫《美女與野獸》，以及迪士尼真人童話《胡桃鉗與奇幻四國》。
九年級「超新聖誕夢幻片單」精選7部好作品，電影部分有講述聖誕老人女兒諾艾爾的《諾艾爾的聖誕任務》、佳節動畫力作《葛瑞的囧日記3：老弟很有事之耶誕大驚喜！》、Disney+原創電影《狂奔向聖誕》響應聖誕節與《聖誕特攻隊》；另外影集部分有，聖誕喜劇片《聖誕快樂又瘋狂：退休計劃》第二季、申鉉彬和鄭雨盛主演韓劇《跟我說愛我》、浪漫愛情韓劇《單戀原聲帶#2》三角戀糾葛，將陪伴愛追劇的你度過聖誕佳節。
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