周曉涵翻攝「電影院國片」上傳IG 露面道歉：以後要長腦
周曉涵今（19）日擔任家扶基金會公益大使，談到在電影院翻拍《小曉》畫面上傳社群，周曉涵露面親自道歉：「身為演藝工作者，我很蠢，以後要多長點腦。」被問到有沒有違法的嫌疑？周曉涵用眼神求助：「怎麼辦，要把我抓走嗎？是沒有相關單位來聯絡啦，我有請教律師，因為我沒有商業行為，不然我現在不是坐在這裡，我有想過會不會嚴重到明天不能上班。」
記者羅凌筠／台北報導
周曉涵坦言事發後不至於食不下嚥，但的確睡不好，「其實就是像我說的，太少根筋了，想的不夠多，真的抱歉，做了一個不好的示範，我看到自己喜歡的電影，就想知道工作人員是誰，希望以後跟他們有合作機會，不曉得拍工作人員名單不行，這也是機會教育，即使拍片尾名單也不行，我在限動發了道歉文，藝人朋友傳訊跟我說，他們本來也不曉得不能拍。」
周曉涵說自己是活在平行時空那種人，今年才學會使用電子支付、發票載具，平常水電費都是媽媽繳，的確有點少根筋。談到新年計畫，周曉涵將準備新戲《商魂》宣傳，感情狀況一如既往空窗，被問到想拜月老嗎？她說：「其實是不用，又不是沒人喜歡，當然有人追，少少的2個，都是圈外人，只是我年紀越大越有選擇障礙，考慮方面更多。」
周曉涵前陣子拍八點檔《加油喜事》，倒楣捲入男主角周孝安、陳天仁婚變的緋聞，她透露其實私底下跟兩邊都是好朋友，各聽到兩邊吐一些苦水，對於陳天仁主動幫周曉涵澄清，沒有介入他們婚姻，周曉涵霸氣說：「我本來就不是小三，是不是我的外型給人產生誤會？我根本不可能搶人男友或老公。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁