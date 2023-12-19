特企／聖誕禮讚滿千送百在遠百　回饋加碼最好買

遠百全台10店即日起到12月25日，遠百板橋中山12月20日~12月25日，百貨服飾當日滿5,000元送500元(200元+300元，國際精品、黃金、大家電、數位3C、APPLE、超市餐飲書局及部分專櫃除外)200元券在本檔12月26日前百貨服飾單筆消費1,000元時抵用、300元券於下一檔抵用。持6大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷6,600元並分6期送200元，當日單筆刷6,600元送滿額禮100元十足券。
高消費加碼禮
全館當日累計每滿20,000元加送500元十足抵用券(大家電及部分專櫃除外)，可以累送，買越多送越多，500元券可於113年2月29日前百貨服飾消費時十足抵用。
年末快閃加碼
2023年倒數6天(12月26日~12月31日)遠百指定銀行信用卡百貨服飾加碼送，當日單筆刷5,000元並分6期者送250元十足抵用券(精品、黃金珠寶、大家電及部分專櫃除外)，可以累贈，抵用券於113年1月1日~ 1月15日全館消費時使用。
限量 晶華酒店美式爐烤火雞
重量約7公斤的美國火雞，烤得外皮金黃酥脆、肉汁豐腴飽滿，內餡以十餘款香料搭配麵包丁製成，佐以傳統蔓越莓醬及火雞肉汁滋味更加迷人。建議售價5,680元，耶誕限量產品僅雙北遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山販售，即食商品請盡速食用。
台南遠東香格里拉 潘娜朵尼
為溫馨聖誕節做好準備一系列的窩心節日禮品與商品，為摯愛親朋好友留下填入心扉的節日回憶。潘娜朵尼使用來自義大利傳承百年的天然酵母，經過72小時製作流程，麵包體充滿豐富香草奶油香氣，搭配進口義大利酒漬果乾與主廚特製綜合果乾，入口甜美而不酸，奶香醇郁，吃起來像蛋糕般柔軟可口義大利經典麵包。每個350 ± 10g建議售價450元，常溫保存7天、冷凍保存14天。
限量 L'Atelier de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳 耶誕蛋糕
肉桂薑餅風味蛋糕浸泡檸檬利口酒，搭配上無花果內餡。香氣濃郁不甜膩。約6吋建議售價1,280元，耶誕限量產品僅遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山12月19日-12月25日販售。耶誕現做商品，建議最佳賞味期為24小時內食用完畢。
素食 綠帶純植物烘焙 派對杯子旦糕派對組
以新鮮蔬果研發出鬆軟綿密的蛋糕與健康無負的植物奶油，對食材與細節的堅持打造全家人都能安心共享的甜點。招牌南瓜旦糕搭配法國櫻桃、南島百香、京都抹茶、紐約巧克力四種無添加果醬、擠花與內餡，在家也能享受杯子旦糕的豐富滋味。4入共4盒加派對點心架1入建議售價1,520元，需冷凍保存。
晶華酒店 美式南瓜派
以杏仁粉、麵粉、雞蛋烘焙而成的香脆派皮為底，內餡則是香滑的南瓜慕斯，烤完成後點綴上奶油香緹以及金箔，佳節最佳佐味甜品。8吋建議售價880元，耶誕限量即食商品，請盡速食用。
L'Atelier de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳 耶誕馬卡龍
12入建議售價1,020元，冷凍-18°C保存25天。
絹絲谷SILK SWEET 凝露黑巧克力珠寶禮盒
凝露黑巧克力禮盒寓意「凝聚最好的黑巧，如朝露般珍貴稀少」。內含四款不同%數分別來自不同莊園的可可。如同珠寶盒般的外型，美食也是一種精品，帶來最大視覺與味覺的享受。每盒4片4盒建議售價1,880元，冷藏保存90天。
望月Patisserie La Lune 聖誕限定組
2012年成立於香港，開展了一場對美味的探索與追求，堅持「最緊要好味！」就是美味最重要！讓「吃」的快樂屬於每一個人。內含抹茶曲奇輕便裝8入、朱古力曲奇輕便裝8入建議售價600 元，常溫保存至2024年10月24日。
IWS 愛望英國糖果屋 聖誕旋轉木馬糖果圓筒
I Want Sweets代表英國幸福甜蜜的味道，傳統且具有藝術價值的聖誕裝飾品，為節日增添美麗和獨特的風采。內含豐富多樣英國傳統糖，不僅適合節日與家中大人小孩一同分享。內容Bonds Soild Milk Chocolate Coins英鎊金幣巧克力8g 6包、Mini Jelly Babies QQ寶貝水果軟糖13g 6包、Frisian Flying Saucers飛碟糖2g 6包、Bonds Mint Candy Canes 薄荷拐杖糖6包、Kingsway Christmas Tree Mallows 聖誕樹棉花糖5g 24包，建議售價1,680元。
露酪 迷迭香橄欖油豆腐乳聖誕限定版禮盒
來自宜蘭的松露橄欖油豆腐乳，健康減鹽、手工日曬、精巧包裝。可搭配美酒、佐生菜、抹吐司、拌麵入菜，讓豆腐乳媲美為素食鵝肝醬，以減鹽減糖的製作手法，用單個包裝的躍升台灣美味新食尚。30mlX6建議售價580元，常溫保存12個月。
耶誕佳節好禮在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在4樓專櫃)。
服務專線：遠百信義A13 02-77500888 分機8222
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