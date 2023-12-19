10女控NONO性侵、性騷　3案北檢不起訴其餘移轉管轄

民眾黨議員連袂陳情路權　蔣萬安強調依法行政、警察局做完整說明

▲陳宥丞向蔣萬安反應路權問題。（圖／記者邱新博攝，2023.12.19）
▲陳宥丞向蔣萬安反應路權問題。（圖／記者邱新博攝，2023.12.19）

記者邱新博／台北報導

總統大選明年1月13日投票，日前傳出民眾黨搶得開票之夜（1月13日）當天對手賴清德競總前的北平東路路權，遭到中正一分局駁回。民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪、林珍羽今（19）日利用台北市長蔣萬安至各議會委員會致意的期間向蔣萬安詢問路權爭議，蔣萬安表示，相關單位一定是依法行政，過去也有相關原則，會令新工處、警察局做完整報告。

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針對柯粉申請2024年1月13日北平東路路權，但遭到台北市政府駁回一事，中正一分局表示，臺北市政府辦理相關市區道路路權審核，市府工務局新建工程處與警察局共同審核，由轄區分局、警察局與新工處依流程進行，考量113年1月13日為選舉開票日，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。

蔣萬安今天下午赴議會民政、教育、交通、警政衛生委員會送水果致意，陳宥丞表示，蔣萬安不該讓剝奪民眾路權的事情發生，怎麼可以用可能發生衝突的理由駁回？陳宥丞指出，上周基進黨在他的服務處前面舉辦造勢大會，台北市沒有擋，怎麼會開票日當天就擋。


張志豪說，為何是警察局出來管這件事？既然申請路權是新工處主管，為何不是工務局說明？想知道決策過程是什麼，並期盼公平、公正。


林珍羽問，目前路權認定到底為何？若依照警察局說法，為了預防政黨性不同恐造成衝突，那請問1月11日、1月12日會不會有一樣問題，是否同樣也該駁回11日的路權？人民本來就保有集會遊行的權利，怎麼會先預判有衝突？這部分是否能否說明 不然真的是不理解。

黃瀞瑩則除了反應路權之外，也提到蔣萬安日前提出要重新研擬申請路權的辦法，並希望路權的事情不是因為政黨的關係，一切都公平。

對於路權的問題，蔣萬安表示，這部分由新工處跟警察局主管，新工處負責路權的申請，警察局則是因為造勢活動，路權一定是聯合審查；蔣萬安強調，公務部門一定是依照過往慣例、依法行政、依規定辦理，後續警察局也會做清楚說明。

至於抽籤，蔣萬安說，會來好好研究規劃，大家提很多意見，不管抽籤或什麼樣的方式，第一時間希望大家不是又都守在電腦前，或是雇很多人、甚至到網咖，比較不公平；因為借到選前之夜，還要加上之前機器設備的架設、場佈，有時若前兩天又被其他團體借走，那反而失去目的，我們會好好研究。

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