民眾黨議員連袂陳情路權　蔣萬安強調依法行政、警察局做完整說明

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蔣萬安今天下午赴議會民政、教育、交通、警政衛生委員會送水果致意，陳宥丞表示，蔣萬安不該讓剝奪民眾路權的事情發生，怎麼可以用可能發生衝突的理由駁回？陳宥丞指出，上周基進黨在他的服務處前面舉辦造勢大會，台北市沒有擋，怎麼會開票日當天就擋。
張志豪說，為何是警察局出來管這件事？既然申請路權是新工處主管，為何不是工務局說明？想知道決策過程是什麼，並期盼公平、公正。
林珍羽問，目前路權認定到底為何？若依照警察局說法，為了預防政黨性不同恐造成衝突，那請問1月11日、1月12日會不會有一樣問題，是否同樣也該駁回11日的路權？人民本來就保有集會遊行的權利，怎麼會先預判有衝突？這部分是否能否說明 不然真的是不理解。
黃瀞瑩則除了反應路權之外，也提到蔣萬安日前提出要重新研擬申請路權的辦法，並希望路權的事情不是因為政黨的關係，一切都公平。
對於路權的問題，蔣萬安表示，這部分由新工處跟警察局主管，新工處負責路權的申請，警察局則是因為造勢活動，路權一定是聯合審查；蔣萬安強調，公務部門一定是依照過往慣例、依法行政、依規定辦理，後續警察局也會做清楚說明。
至於抽籤，蔣萬安說，會來好好研究規劃，大家提很多意見，不管抽籤或什麼樣的方式，第一時間希望大家不是又都守在電腦前，或是雇很多人、甚至到網咖，比較不公平；因為借到選前之夜，還要加上之前機器設備的架設、場佈，有時若前兩天又被其他團體借走，那反而失去目的，我們會好好研究。
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