草爺聞RJ陷一夜情風波反問1句 自認婚前很乖「鄉下地方沒得約」
YTR草爺MV《按部就班》找來有台版「堀北真希」之稱的啦啦隊女神李若潼，今（19）日舉辦媒體茶敘暢談MV拍攝過程。由於近來網紅圈不安寧，前天「RJ」阿傑（廉傑克曼，本名張廉傑）被一名女Coser「Amber Lee」爆一夜情、劈腿，並公開兩人對話紀錄。對此，草爺反問「那他結婚了嗎？」不過因不認識RJ直言「我不便評論這個」。被問婚前是否有約砲經驗嗎？已結婚10年，有4小孩的草爺表示，婚前都在大陸工作，「那個地方很鄉下很偏僻，沒得約」。
記者黃盈容／台北報導
草爺每每公開活動，都會遇到網紅出事，先是遇到陳零九陷詐欺案，還有前陣子蕾菈、Joeman涉吸毒，然後今媒體茶敘，前天又爆出RJ約砲事件，被女Coser「Amber Lee」指控，稱他隱瞞有交往4年的女友，但是卻背著女友和多名女性發生關係，原本女Coser還爆料RJ的生殖器尺寸僅有8公分。草爺不認識對方，所以不多做評論。
接著草爺又被關心婚前是否有約砲過，他要媒體「不要一直歪掉好不好」！趕緊宣傳《按部就班》扯開話題。但又被好友Joeman前陣子暴瘦影片曝光，草爺坦言，有一段時間沒看到他了，「他不是之前更瘦嗎？」而蕾菈上月傳出為涉毒公開道歉後就神隱，日前現身信義區，並挑戰跟路人合照，草爺認為「反正就是遇到妳自己錯了就面對嘛，那其他就好好的該道歉就道歉」。
草爺砸7位數發單曲《按部就班》，他認為能請到錢小豪免費跨刀MV已經回本了，「是錢換不到的東西，這是很回憶價值的東西」。他還找來李若潼犧牲詮釋「植物人」，草爺表示，老婆看了淚流滿面。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁