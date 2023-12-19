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寒流將至！每日「2奪命時刻」易心臟病發、中風　出現3症狀快送醫

▲冷氣團又來了，且有望挑戰入冬首波寒流，北市衛生局提醒每日應特別注意「2奪命時刻」，預防中風、心肌梗塞。（圖／記者葉政勳攝）
▲冷氣團又來了，且有望挑戰入冬首波寒流，北市衛生局提醒每日應特別注意「2奪命時刻」，預防中風、心肌梗塞。（圖／記者葉政勳攝）

家庭消費中心／綜合報導

周三起轉冷！根據中央氣象署預報，冷氣團來襲，周四（12月21日）晚上起將有多縣市低溫下探10度，有機會挑戰寒流等級。北市衛生局提醒，當溫度降低，血液濃稠度會增加，血壓容易不穩定，易誘發中風、心肌梗塞，若突然有胸悶、噁心等徵兆，或連正常的「微笑、舉手、說你好」都辦不到，均應儘速就醫。

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北市衛生局局長陳彥元說，近來天氣變化大，有心血管疾病的民眾需加強預防，應定時檢查血壓，控制脂肪及鹽分的攝取量，並戒菸、減少喝酒，落實控制體重等，長者更須注意添加衣服，尤其在清晨5到6時，以及晚上8到9時，這兩時段除氣溫低，也因晝短夜長，易使血管收縮，引發血壓變化，進而導致心臟病、中風急性發作。

陳彥元指出，三高及心血管疾病患者，尤其是年長、體弱或心臟衰竭的人，近日要注意全身保暖，避免失溫，特別是頭頸部的保暖；若要泡湯，應避免溫度過高，浸泡時間也不能太長，且不宜冷、熱池快速交替入浴。

此外，最好避免過大情緒起伏，也不要熬夜，同時應維持規律運動的習慣，但注意別在低溫時進行，更別忘運動前需暖身，而在飲食上則需注意蔬果攝取，以保持水分充足，同時務必遵照醫囑按時服藥。

陳彥元也說，一旦出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應該立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史的民眾，在送醫前可依醫囑快使用舌下含片以利緊急救護。

而為協助民眾快速辨識腦中風，台灣腦中風學會常務監事李俊泰醫師則提供腦中風徵兆口訣「微笑、舉手、說你好」，有人不舒服時，可請對方嘗試以下動作：

一、微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。

二、舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。

三、說你好：是否說話不清楚。

如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

國健署也建議，18歲以上民眾每年至少量一次血壓，高血壓病人更應牢記「722」量血壓密碼：「7」連續7天量測、「2」早上起床後與晚上睡覺前各量一次、「2」每次量2遍，才能清楚掌握血壓變化。

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