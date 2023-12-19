寒流將至！每日「2奪命時刻」易心臟病發、中風　出現3症狀快送醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳彥元指出，三高及心血管疾病患者，尤其是年長、體弱或心臟衰竭的人，近日要注意全身保暖，避免失溫，特別是頭頸部的保暖；若要泡湯，應避免溫度過高，浸泡時間也不能太長，且不宜冷、熱池快速交替入浴。
此外，最好避免過大情緒起伏，也不要熬夜，同時應維持規律運動的習慣，但注意別在低溫時進行，更別忘運動前需暖身，而在飲食上則需注意蔬果攝取，以保持水分充足，同時務必遵照醫囑按時服藥。
陳彥元也說，一旦出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應該立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史的民眾，在送醫前可依醫囑快使用舌下含片以利緊急救護。
而為協助民眾快速辨識腦中風，台灣腦中風學會常務監事李俊泰醫師則提供腦中風徵兆口訣「微笑、舉手、說你好」，有人不舒服時，可請對方嘗試以下動作：
一、微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。
二、舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。
三、說你好：是否說話不清楚。
如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。
國健署也建議，18歲以上民眾每年至少量一次血壓，高血壓病人更應牢記「722」量血壓密碼：「7」連續7天量測、「2」早上起床後與晚上睡覺前各量一次、「2」每次量2遍，才能清楚掌握血壓變化。