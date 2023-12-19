歐德台灣之音藝術饗宴 前進衛武營與消費者共度美好之夜
歐德集團感恩回饋舊客戶，12月17日於高雄「衛武營國家藝術文化中心」攜手「台北愛樂管弦樂團」，舉辦「2023歐德台灣之音~藝術饗宴」圓滿成功，共度溫馨動人的音樂饗宴。
生活中心/綜合報導
繼2022年「歐德30台灣之音」於台北舉辦的音樂會，受到廣大迴響後，歐德集團今年移師熱情南台灣，回饋舊客戶一同欣賞台北愛樂精湛演出，許多人攜老扶幼、全家總動員，聆聽台灣經典歌謠改編為管弦樂和交響曲，從上半場「滿山春色」丶「快樂的出帆」丶「愛不對人」、「雨夜花」、「惜別的海岸」，到台灣民謠組曲傳遞對故鄉、土地、先民的情感。下半場則從演奏「安平追想曲」丶到首席小提琴家蘇顯達、名指揮家林天吉老師與樂團，協奏「月亮代表我的心」、「夜來香」將節目帶到最高潮，最後以耳熟能詳、引發共鳴的80年代電影金曲「鹿港小鎮」、「小城故事」、「我的未來不是夢」作結，指揮家林天吉老師及團員用盡全力精湛演出，讓觀眾內心澎湃不已，彷彿回到電影場景，回味無窮。
舊客戶表示「很感謝歐德的用心與貼心，不但為我們打造溫暖的家，還讓我們體驗這麼動人的音樂會，尤其聽到張雨生『我的未來不是夢』真的好感動。」；還有舊客戶說到「聽鹿港小鎮那段落，看到指揮全生命的演出，最後連眼鏡都飛出去了! 好!震!撼!」；更多貴賓直呼「帶孩子一起參加這麼有深度的音樂饗宴，真的很幸福，希望可以一直舉辦下去。」
歐德集團董事長陳國都表示「今年來到熱情的南台灣舉辦音樂會，感受到各界貴賓及舊客戶的對歐德台灣之音的肯定與讚賞，明年我們將前進台中歌劇院，歡迎大家再度齊聚一堂，2024我們不見不散，Order your life。」