流感型別轉換中！過年前換B型流行　公費疫苗僅剩38萬

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此外，郭宏偉說明，上週（12/12-12/18）新增16例流感併發重症 （4例A型H1N1、8例A型H3N2、3例A型未分型、1例B型），年齡介於20多歲至90多歲以上，發病日介於12月3日至12月13日，其中13例未接種流感疫苗，10例具慢性病史；另新增1例死亡（A型H1N1），為80多歲女性。
羅一鈞表示，目前類流感疾病持續流行，且腺病毒的佔比持續上升，而流感方面則處於低點，且目前在型別轉換過程中，B型流感佔比略增、A型流感有下滑跡象，預估B型流感在本月底可能超過A型流感，成為主要流行型別。
對於B型流感是否會在春節造成流行，羅一鈞說明，流行型別與疫苗型別吻合的情況下，通常不太會造成大規模疫情，且目前雖輕症流感有A型轉B型的情況，但重症流感型別尚未觀察到轉換跡象。
此外，羅一鈞也說，目前沒有預估流感疫情會特別在什麼時候達到高點、人數會有多少，但依據往年經驗，通常是在春節假期前後達到高峰，但目前型別轉換尚未完成、維持是以腺病毒為主的類流感疫情，後續還有待觀察。
疾管署統計，截至12/18，國內公費流感疫苗已接種619萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共213.4萬人已接種，接種率51.0%，尚未達目標值（55.0%）；羅一鈞呼籲，目前公費流感疫苗只剩38萬多劑，呼籲民眾有需求就儘速接種，但若打氣沒有飆升的情況，剩餘量到春節後才會用完。