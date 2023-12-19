夏于喬懶到7天不洗頭好癢！老公要碰「會貼心預告」 不然被臭死
藝人夏于喬今（19）日出席知名髮廊品牌發表會，她自認是個懶人，最高紀錄曾1週不洗頭，連刷牙上廁所「都要同時進行」，夏于喬開心表示：「喜歡一次把事情做完，泡腳順便敷臉、一次做很多事。」所以品牌的「一站式服務」非常適合她。
記者陳雅蘭／台北報導
夏于喬承認很懶，對於保養，更在意休息時間，她說：「我平常是懶人，說好聽一些是喜歡節省時間，在保養上也很懶惰，洗澡都是戰鬥澡、當兵速度一下就洗好出來，但還是會做基礎保養。」她加碼曝光「懶到至極」的程度，曾1週沒洗頭，最後是癢到不行才願意洗。
夏于喬很懶惰骯髒，反觀她老公林書宇則是有潔癖的人，所以老公若要求擁抱、靠近，她會先跟他說：「例如：已經5天了喔！」大方表示有陣子沒洗頭。夏于喬透露沒工作就當宅女，因為幾乎都待在家，所以覺得不用洗頭，「在家很乾淨、不會髒」。
已1年未推出新作的夏于喬，參演之一的Netflix《愛愛內含光》開播在即，預告片日前公開後受到廣大討論，她在劇中跟馬志翔飾演相差13歲的夫妻，2人原本是禁忌師生戀關係，曾經一夜七次的他們，到後來變成七年一次，是一對遇到「七年之癢」危機的夫妻。
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