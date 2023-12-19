新竹農業用地遭爆變停車場？黃國昌：相信柯文哲不會賴皮
名嘴徐嶔煌日前在政論節目表示，民眾黨總統候選人柯文哲的家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場。對此，民眾黨不分區立委參選人黃國昌今（19）日表示，依法該怎麼辦就怎麼辦，他相信柯文哲不會是賴皮的人。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在全國競辦舉行國家治理政見記者會，媒體詢問名嘴爆料新竹隆恩段農業用地遭爆變停車場一事，柯文哲表示，這是好幾年前新竹有一大群醫生，大家合股買的一塊地，但因柯文哲父親柯承發不是醫生，所以來找他，之後促成5個醫生合買一塊地。
柯文哲提到，父親在他年輕時最大的期望，就是希望他可以回新竹去當醫生，只是一直沒有實現，當時就是買了一塊地，以為柯文哲未來會回去住新竹，結果該地至今都沒分割，現在查出來好像是一位地主當代表與人簽約，「但我可以在這地方跟大家講，我不會『賴皮』，我絕對不會當賴皮，該怎麼處理就怎麼處理。」
柯文哲強調，如果有要補繳稅或做什麼，反正新竹市政府會調查清楚，「我在這地方跟大家保證，本人不會『賴皮』。」
黃國昌今日下午被問到此事，黃國昌表示，把事情行為人是誰調查清楚，依法該怎麼辦就怎麼辦，他相信柯文哲不會是賴皮的人。