NONO被告侵犯3女不起訴 小紅老師發文「看到新聞震驚了好久」！
男星NONO（陳宣裕）被10多名女性控訴性騷擾和性侵，由網紅「小紅老師」代表被害人提告。台北地檢署檢察官於8月、10月兩度傳喚他出庭，經過2個月調查，今（19）日將其中3名被害人提告部分以犯罪嫌疑不足為不起訴處分，另7名被害人的告訴移轉管轄權至士林地檢署繼續偵辦。對此，小紅老師今天下午發文，直言「一起床看到新聞，我也是震驚了好久」。
記者黃盈容/綜合報導
小紅老師表示，「目前尚未收到臺北地檢署正式的書面通知及不起訴處分書，等收到後會與律師研議後續，不排除再議的可能！」她對對司法仍有信心 ，相信檢察官可以還給她們一個公道，「每個女孩都是將自己隱藏在內心深處多年的痛，趁這個機會為自己勇敢一次，你們只看到10位女孩透過司法來發聲，但很多人只是不願意再把傷痛一遍一遍剝開，有人光是回溯過程就會崩潰大哭，所以選擇在後面聲援。」
小紅老師6月時開記者會控訴透露，NONO性騷擾和性侵多名女性，她陸續收到的受害人數，截止目前剛好跟注音符號一樣多！裡面還有兩個是我自己認識的友人，我很不捨和驚訝。這條正義的道路很漫長且崎嶇難走，但性侵性騷絕對不能合理化甚至成為日常，我們還必須保護下一代」。
小紅老師嘆「這場戰真的不容易，我們一定會堅持下去，絕不會輕言放棄，奮戰到底，謝謝一直都願意相信我們支持我們的朋友，謝謝大家關心」。
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