好市多「牛油紙」檢驗不合格 日本鮮草莓、哈密瓜農藥殘量都超標
衛福部食藥署每週公布邊境檢驗食品不合格資訊，今（19）日共有21項不符規定，其中由好市多輸入的「牛油紙」以溶出試驗蒸發殘渣檢出值超標，111.04公斤全依規定退運或銷毀；此外，日本出口「鮮草莓」被檢出殘留農藥亞滅培1.6 ppm、亞醌蟎代謝物0.08 ppm，日本哈密瓜檢出殘留農藥Nitenpyram 0.02 ppm，義大利奇異果檢出殘留農藥依芬寧0.43 ppm，越南蝦味調味醬檢出甜味劑含量不符規定等。
記者林莞茜／綜合報導
根據食藥署邊境檢驗不符合食品資訊網站，今公布21項不符合規定之進口品項，由好市多輸入的「牛油紙」首次檢出違規，食藥署表示，該產品以正庚烷(25℃，1小時)溶出試驗結果蒸發殘渣檢出值為 94 ppm，氯仿可溶物檢出值為 71 ppm，但依據「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類(與食品直接接觸面之部分為蠟或紙漿製品者)以正庚烷(25℃，1小時)溶出試驗蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，30 ppm 以上者，其氯仿可溶物應為40 ppm 以下，因此111.04公斤將全依規定退運或銷毀。
在水果部分，日本出口「鮮草莓」被檢出殘留農藥亞滅培1.6 ppm、亞醌蟎代謝物0.08 ppm，75公斤退運或銷毀；日本哈密瓜檢出殘留農藥Nitenpyram 0.02 ppm，45公斤退運或銷毀；義大利奇異果檢出殘留農藥依芬寧0.43 ppm，18,323公斤退運或銷毀。
食品部分，還有越南蝦味調味醬、中國熱烘乾燥辣椒粉、中國辣椒、越南咖哩粉、巴西綠豆、馬來西亞咖哩粉、中國白蘿蔔、日本紅甘魚片、越南冷凍帶尾草蝦仁、中國乾猴頭菇、越南竹筍；容器則有中國出口糖果盒、調料瓶、蛋清分離器等，都有被檢出或溶出試驗不符的殘量。