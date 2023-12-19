黃偉哲晴表揚傑出空品維護績優單位

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市長黃偉哲指出，「亮麗晴空」計畫迄今10年有成，在市府21個局處以及相關環保單位、團體及市民的努力下，包括機車行或是建築營建廠商、區公所等，都在業務範圍內對空氣品質維護做出巨大貢獻，代表市民感謝各單位的努力。
台南市今年率全國之先舉辦「室內空氣品質績優場所競賽」，共計23處公私場所角逐，依據各組別進行專家學者評比及輔導，公告場所組共5處獲獎，而非公告場所組則共有4處榮獲肯定；透過此競賽，除了表揚用心維護室內空品之場所外，也使得轄內有意願加入室內空氣品質自主管理卻無經驗或無經費的非公告場所有更多的管道及輔助。
台南市優良環保工地，今年共有約1.2萬處工地參與評選，最終選出3處年度優良環保工地，其施工期間除依法規規定落實工地污染管理，更導入科技化污染防制措施，包含AI智能監控、污染即時通報系統等，讓管制更有效率、準確。
為有效減少移動污染源排放，環保局針對5類車隊族群(客運組、貨運組、企業組、學校組及特定區域管制組)，從各組評比第一名做為柴油車環保績優表揚單位，感謝單位積極配合落實柴油車保檢合一措施，透過定期維護保養及檢測，並汰換使用車輛為四期以上環保車輛，以達有效減少污染排放。
台南市機車定檢站共332站，本次評選出11站，各定檢站積極配合相關政策推廣，不僅推動簡訊取代紙本的機車定檢通知20萬餘筆，亦鼓勵民眾線上申請機車汰舊補助近1萬8千件，本市補助案件申請已全面線上化，機車到檢率約86%為六都第一名，感謝這些定檢站在機車排放污染改善工作的用心與貢獻。