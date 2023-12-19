「最美雙胞胎」女星依依爆10年婚斷！臉書發聲了：需要整理自己

作家H求婚成功！Selena曬婚戒超甜蜜　暖喊：我能給的就是一個家

▲作家H（左）求婚成功，Selena還曬出甜蜜婚戒，願意給對方一個家。（圖／翻攝Selena陳佩甄臉書）
▲作家H（左）求婚成功，Selena還曬出甜蜜婚戒，願意給對方一個家。（圖／翻攝Selena陳佩甄臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

知名兩性作家「作家H」陳鴻儀今年8月認愛迪化街名門前媳婦陳珮甄Selena，廣受外界祝福。相隔4個月後再度傳出喜訊，由Selena證實接受作家H的求婚，「​我也在想，那我能給他什麼呢？我想就是，一個家吧。」

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Selena稍早在臉書發文證實，「馥森梧桐墅的夫妻樹下，我答應了H的求婚。」並甜蜜寫下認識到交往至今的感想，「他一直都是參與我生活真實面的人，還只是朋友時，他就會幫我幫女兒送便當，在一起之後，花更多時間陪孩子，隔著南北的距離，每天視訊用濾鏡與小孩玩，聽小朋友說傻呼呼的話，專心與她互動。」

▲作家H。（圖／翻攝Selena陳佩甄臉書）
▲Selena（左）表示，她願意用一輩子的時間去證明，真正的愛。（圖／翻攝Selena陳佩甄臉書）
Selena笑說，「結婚這件事情，一開始交往他就提過好多次，我覺得太快了吧，不是才剛在一起？他問我，『妳以為我剩多少時間？』我對他的信任，來自於一樁又一樁的事件」，還談到作家H為了她，願意消失在節目上，只為了替她發聲。

最後Selena說到，「我也在想，那我能給他什麼呢？我想就是，一個家吧。我願意用一輩子的時間去證明，什麼是不看任何物質條件的，真正的愛。」

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