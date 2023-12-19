10女控NONO性侵、性騷　3案北檢不起訴其餘移轉管轄

顏寬恒按鈴控告對手造謠　林靜儀酸回：先問自己是否相信司法

▲顏寬恒按鈴控告對手林靜儀造謠抹黑，意圖造成寒蟬效應，讓別人不敢站出來助選。（圖／顏寬恒競總提供，2023.12.19）
▲顏寬恒按鈴控告對手林靜儀造謠抹黑，意圖造成寒蟬效應，讓別人不敢站出來助選。（圖／顏寬恒競總提供，2023.12.19）

記者顏幸如／台中報導

國民黨中二選區立委候選人顏寬恒，今（19）日到台中地檢署按鈴控告對手林靜儀，在未經任何查證下，亂指控他於去年補選時利用樁腳動員、接送、強迫民眾投票，意圖造成寒蟬效應。對此，林靜儀酸回顏寬恒，自己侵占國有地被起訴就喊司法迫害、政治追殺；選情有擔憂時又要做司法攻防，不覺得很矛盾嗎？「提告前要不要先問問自己，是否真的相信司法？ 」

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▲顏寬恒指林靜儀日前在「2024總統暨立委選舉反賄選記者會」中對他抹黑。（圖／賴清德競辦提供）
▲顏寬恒指林靜儀日前在「2024總統暨立委選舉反賄選記者會」中對他抹黑。（圖／賴清德競辦提供）
顏寬恒指出，林靜儀於12月7日在民進黨「2024總統暨立委選舉反賄選記者會」中，在未經任何查證下，任意指摘他於去年補選時利用樁腳動員、接送、強迫民眾投票給他，並給付賄選價金給樁腳、民眾，欺壓選民，意圖造成寒蟬效應，已涉及《違反公職人員選罷法》和《誹謗罪》。

顏寬恒說，2022年補選時，自己在座談會提供炒米粉、貢丸湯等台灣小吃，就被對手檢舉、檢警調大動作搜索、案件隨著選舉落幕，地檢署簽結不起訴，就這樣無疾而終。對手在上次補選嘗到甜頭，這次恐食髓知味如法炮製，即使最高檢察署早就訂定標準，提供適度茶水、便餐、炒米粉、便當、貢丸湯不會構成賄選，林靜儀仍透過繪聲繪影來影響選舉，造成寒蟬效應，企圖讓人不敢站出來幫自己助選、辦說明會。

▲林靜儀酸顏寬恒自己被起訴就說司法迫害，選舉時又要做司法攻防，根本是自相矛盾。（圖／林靜儀競總提供，2023.12.19）
▲林靜儀酸顏寬恒自己被起訴就說司法迫害，選舉時又要做司法攻防，根本是自相矛盾。（圖／林靜儀競總提供，2023.12.19）
林靜儀表示歡迎顏寬恒來告，也批評他的行為非常矛盾，「被起訴就喊迫害、遇到可能的擔憂又要做司法攻防」。若他認為司法可信，面對豪宅侵占國有地爭議，為什麼要抹黑司法說是政治追殺？ 她呼籲顏寬恒若相信司法，就請假買賣的證人出庭，同時向選民保證，如果他當選不會因為司法案件被判刑，再度讓中二被迫補選。

林靜儀說，過去中二地區畏懼黑金勢力，讓顏家每次參選都不用被檢驗，但10年來顏家問政沒進步，「清廉做不到，豪宅倒是長很快」。她在記者會向民眾宣傳檢舉賄選、讓選風更乾淨，並分享民眾擔憂的民調不敢表態、飲宴招待等亂象，若覺得指涉對象是他，歡迎顏寬恒來告。

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