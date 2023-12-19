顏寬恒按鈴控告對手造謠　林靜儀酸回：先問自己是否相信司法

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顏寬恒說，2022年補選時，自己在座談會提供炒米粉、貢丸湯等台灣小吃，就被對手檢舉、檢警調大動作搜索、案件隨著選舉落幕，地檢署簽結不起訴，就這樣無疾而終。對手在上次補選嘗到甜頭，這次恐食髓知味如法炮製，即使最高檢察署早就訂定標準，提供適度茶水、便餐、炒米粉、便當、貢丸湯不會構成賄選，林靜儀仍透過繪聲繪影來影響選舉，造成寒蟬效應，企圖讓人不敢站出來幫自己助選、辦說明會。
林靜儀表示歡迎顏寬恒來告，也批評他的行為非常矛盾，「被起訴就喊迫害、遇到可能的擔憂又要做司法攻防」。若他認為司法可信，面對豪宅侵占國有地爭議，為什麼要抹黑司法說是政治追殺？ 她呼籲顏寬恒若相信司法，就請假買賣的證人出庭，同時向選民保證，如果他當選不會因為司法案件被判刑，再度讓中二被迫補選。
林靜儀說，過去中二地區畏懼黑金勢力，讓顏家每次參選都不用被檢驗，但10年來顏家問政沒進步，「清廉做不到，豪宅倒是長很快」。她在記者會向民眾宣傳檢舉賄選、讓選風更乾淨，並分享民眾擔憂的民調不敢表態、飲宴招待等亂象，若覺得指涉對象是他，歡迎顏寬恒來告。
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