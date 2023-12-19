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Lulu退黃子佼群組　「黃氏宗親會」黃豪平笑認：我們逼走她

▲黃子佼的「黃氏宗親會」成員黃豪平公開Lulu不在群組的原因。（圖／記者吳翊緁攝）
▲黃子佼的「黃氏宗親會」成員黃豪平公開Lulu不在群組的原因。（圖／記者吳翊緁攝）

記者羅凌筠／台北報導

Lulu（黃路梓茵）是主持界師父黃子佼的頭號愛將，在演藝圈還有一個「黃氏宗親會」，以黃子佼為首，吸納一群好朋友，不過Lulu透露自己不喜歡手機裡群組太多，早就退出群組，宗親會成員黃豪平今（19）日出席家扶基金會公益活動，證實Lulu不是群組裡一員，開玩笑說因為成員幹話太多，「我覺得是我們把她逼走。」

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▲Lulu（右）與黃子佼主持《婚禮歌手》，拿下人生第一座金鐘獎。（圖 ／Lulu臉書）
▲Lulu（右）與黃子佼是知名師徒檔。（圖 ／Lulu臉書）
黃豪平受訪提到，Lulu是很久之前退出的，那也不是什麼有紀律的正規團體，誰在裡面、誰不在裡面，沒什麼好擔心，「Lulu比較沒有發言，她自己工作比較忙一些，我們想說不要打擾她，我們有時候在裡面傳一些幹話，例如張文綺、洪詩、無尊跟我開店，大家會分享自己近況。」被問到是不是垃圾話太多？他笑說：「對，我覺得是我們幾個把她逼走。」

因為許多成員都是同梯出道的主持人，被問到是不是成員排擠Lulu？黃豪平大笑：「我們幹嘛排擠她？每個人狀況不一樣，有時候大家在群組傳訊息，你可能也擔心都不回話很尷尬，我覺得她也是體貼，不要讓大家有種壓力說聊天一定要發言，也許因為這樣慢慢淡出。」至於黃子佼近況如何？黃豪平坦言私下會見面，「還是會關心，盡量不要去打擾他，他發言都有人回。」

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