10女控NONO性侵、性騷　3案北檢不起訴其餘移轉管轄

NONO被至少30人淚控伸狼爪！小紅老師逼他退演藝圈　懶人包一次看

▲NONO深陷性醜聞疑雲，演藝事業被迫提早結束，事件懶人包一次看。（圖／台視提供）
▲NONO深陷性醜聞疑雲，演藝事業被迫提早結束，事件懶人包一次看。（圖／台視提供）

記者楊穎軒／綜合報導

搞笑藝人NONO（陳宣裕）遭至少30名女子控訴性騷擾、猥褻和性侵害，從此退出演藝圈，吹哨人直播主小紅老師最終串聯10人提告5大罪，目前最新案情進度為3人告訴部分不起訴，7件移轉管轄至士林地檢署偵辦，《NOWnews今日新聞》以時間軸整理出懶人包，回顧這起震驚演藝圈的醜聞。

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▲NONO被爆婚內性騷擾，演藝事業全面停擺。（圖／NOWnews資料照）
▲NONO被爆婚內性騷擾，演藝事業全毀。（圖／NOWnews資料照）
6月19日，一名女網友發文控訴10幾年前當小模時，遭某男明星在車上伸出狼爪，丟出「知名搞笑藝人」、「老婆是個很棒的台語歌手」、「副業雞排做的非常成功」3項線索，外界聯想是NONO（陳宣裕），對此，NONO以「沒有印象的事怎麼回應」嚴正否認，此舉讓聲稱也是受害者的網紅小紅老師相當不滿，決定召開記者會揭發NONO惡行。

6月21日，小紅老師上午10點出面開記者會說明細節，透露這段期間都還有陸續收到好幾位被害人的對話與指控，對象包含電視台幕後工作人員、大學傳播系的實習生等20多人，目前證據蒐集到一半，「我不相信這些沒辦法讓他（NONO）想起來」，呼籲NONO公開道歉，當天下午，NONO才改口：「即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」

▲網紅小紅老師指控NONO性騷擾。（圖／記者葉政勳攝影）
▲網紅小紅老師開記者會指控NONO性騷擾。（圖／記者葉政勳攝影）
6月29日，小紅老師不滿案件已經曝光一個星期，NONO沒有對被害人做出有誠意的道歉，在臉書公布11點聲明，附上有詳盡表格、文字解說的「NONO犯罪懶人包」，整理NONO過去20年來的犯罪行為，從女子遇害年齡、地點和被侵犯過程一一列出，「我給你一週的時間當人你不當，那我只好喚醒你沉睡的記憶了。」當時經紀人表示：「沒有要回應。」

6月30日，小紅老師下午1點正式到台北地檢署按鈴提告NONO，指他涉嫌觸犯性騷擾、強制性交、強制性交未遂、強制猥褻、對未成年少女強制性交等5項罪名，並說明受害人數已經增至25人，自己手握蒐集一週的證據，將從她和其他被害人開始，依序用接力方式輪流對NONO提告，對此，NONO透過經紀人回應：「那就交由司法調查。」

▲小紅老師今（30）日下午親自前往台北地檢署按鈴提吿。（圖／記者嚴俊強攝）
▲小紅老師親自前往台北地檢署按鈴提吿NONO。（圖／記者嚴俊強攝）
8月2日，自稱受害的女性增加到30多人，檢察官指揮台北市政府警察局婦幼隊搜索NONO公司、住家等3處，並首次傳喚NONO到案說明，訊後警方將NONO移送至台北地檢署複訊，1小時15分庭訊結束，檢方依涉犯《刑法》妨害性自主等罪諭令以新台幣50萬元交保。

▲NONO陳宣裕被警方帶至台北地檢署應訊（圖／記者潘千詩攝，2023.08.02）
▲NONO首度到案，被警方帶至台北地檢署應訊。（圖／記者潘千詩攝）
10月18日，檢察官二度傳喚NONO到庭接受調查，NONO一度被法警帶到偵查庭外的「溫馨室」，由法醫確認私密處是否符合被害人指述的特徵。

▲藝人NONO陳宣裕，被10多名女性控訴性騷擾和性侵。（圖／記者潘千詩攝，2023.10.18）
▲NONO二度出庭，被帶至溫馨室給法醫勘驗下體。 （圖／記者潘千詩攝）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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