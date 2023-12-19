NONO被至少30人淚控伸狼爪！小紅老師逼他退演藝圈　懶人包一次看

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6月21日，小紅老師上午10點出面開記者會說明細節，透露這段期間都還有陸續收到好幾位被害人的對話與指控，對象包含電視台幕後工作人員、大學傳播系的實習生等20多人，目前證據蒐集到一半，「我不相信這些沒辦法讓他（NONO）想起來」，呼籲NONO公開道歉，當天下午，NONO才改口：「即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」
6月29日，小紅老師不滿案件已經曝光一個星期，NONO沒有對被害人做出有誠意的道歉，在臉書公布11點聲明，附上有詳盡表格、文字解說的「NONO犯罪懶人包」，整理NONO過去20年來的犯罪行為，從女子遇害年齡、地點和被侵犯過程一一列出，「我給你一週的時間當人你不當，那我只好喚醒你沉睡的記憶了。」當時經紀人表示：「沒有要回應。」
6月30日，小紅老師下午1點正式到台北地檢署按鈴提告NONO，指他涉嫌觸犯性騷擾、強制性交、強制性交未遂、強制猥褻、對未成年少女強制性交等5項罪名，並說明受害人數已經增至25人，自己手握蒐集一週的證據，將從她和其他被害人開始，依序用接力方式輪流對NONO提告，對此，NONO透過經紀人回應：「那就交由司法調查。」
8月2日，自稱受害的女性增加到30多人，檢察官指揮台北市政府警察局婦幼隊搜索NONO公司、住家等3處，並首次傳喚NONO到案說明，訊後警方將NONO移送至台北地檢署複訊，1小時15分庭訊結束，檢方依涉犯《刑法》妨害性自主等罪諭令以新台幣50萬元交保。
10月18日，檢察官二度傳喚NONO到庭接受調查，NONO一度被法警帶到偵查庭外的「溫馨室」，由法醫確認私密處是否符合被害人指述的特徵。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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