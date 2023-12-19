教宗批准了！梵蒂岡文件稱「神父可祝福同性伴侶婚姻」
梵蒂岡18日正式批准羅馬天主教神父為同性伴侶舉行祝福儀式，並稱只要不涉及民事結合或婚禮，不屬於天主教正規教會儀式或崇拜的環節，神父就可為同性伴侶舉行祝福儀式。這是梵蒂岡首次態度如此明確地為同性伴侶的祝福表達肯定，也料將成為天主教會對於LGBTQ+族群立場的轉變。
國際中心楊智傑／綜合報導
教宗方濟各（Pope Francis）18日批准的文件中，這篇以拉丁文標題為「Fiducia Supplicans」（祈求信任）的梵蒂岡文件稱，梵蒂岡支持為非正常情況的夫婦（如未婚夫婦、離婚者）和同性伴侶提供祝福的可能，「只要不是在正規教會儀式或崇拜環節中，神父可祝福同性伴侶」，意味著上帝歡迎所有人。
文件指出，不應阻止或禁止教會與人們保持親密關係，在人們可能透過簡單祝福尋求上帝幫助的各種情況下，神父應根據具體情況做決定。
梵蒂岡長期立場即稱婚姻只存在於一男一女之間，目的是生兒育女，不應給予任何混淆問題的祝福，文件中也重申「這種祝福永遠不該與民事結合的儀式同時進行，甚至不該與這些儀式相關。」
不過在2013年教宗方濟各上任以來，天主教會就試圖以「不改變道德教義」的前提下，希望讓教會更歡迎性少數族群。這項具有里程碑意義的裁決，也讓長期為LGBT族群服務的美國耶穌會牧師馬丁（James Martin）表示，這認可了許多天主教同性伴侶心中對神的存在於他們關係當中的渴望。