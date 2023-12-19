陽明交大攜手Arm半導體教育聯盟！培養未來世代晶片人才

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陽明交大指出，有鑑於此，學校近年除開設電子與光子學士後專班招收非理工人才，也設立半導體工程學系，期望向下扎根半導體人才，今天則攜手Arm發起的半導體教育聯盟，成為台灣第一所加入該聯盟的頂尖大學。陽明交大校內與半導體相關的5大學院電機學院、資訊學院、產學創新研究學院、國際半導體學院、智慧科學暨綠能學院，也將致力減少產學落差。
陽明交大表示，半導體教育聯盟是Arm今年7月發布的全球計畫 ，獲得全球重點大學、政府研究機構和產業界等合作夥伴的支持，包含美國康乃爾大學及台灣半導體研究中心都是成員，其目的在於透過產官學的跨界結合，以解決業界在人才招募與從業人員技能提升方面與日俱增的挑戰，讓產官學界能在共同目標、資源分享與最佳實務典範社群等方面更為緊密合作。
陽明交大副校長李鎮宜表示，晶片軟硬體設計已成為科研與人工智慧各領域研究的重點項目，此次加入Arm發起的半導體教育聯盟，一方面將陽明交大長期在電機資訊領域累積的教學資源進行共享，另一方面也能獲得全球最先進矽智財產品的知識，擴大跨領域的教學研究，幫助學生一畢業即能順利與產業最新科技接軌。
Arm台灣總裁曾志光說，Arm持續為次世代運算帶來創新技術，也對支持學研界的人才培育不遺餘力。由Arm發起的半導體教育聯盟甫推出便獲得產官學界多家企業與組織單位的認同，繼國研院台灣半導體研究中心的加入後，陽明交大成為第一所台灣頂級學府加入這個聯盟，「我們也相信這項合作將能為台灣半導體產業的發展做到優質且充裕的人才培育」。