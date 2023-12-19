「新潮流不散台灣賠一半！」侯友宜：賴清德不辦貪污就讓我來處理

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對於媒體問及，賴清德老家違建在Google地圖上被命名為「賴皮寮」，結果卻迅速被移除。侯友宜表示，網路充滿詐騙集團的廣告，下架的速度卻這麼慢，「拜託詐騙廣告快點下來，要不然被害者會越來越多」。至於賴清德台南競總也被爆出違規使用樣品屋，侯友宜表示，面對所有相關的質疑，賴清德不要躲起來不說話，「面對這個問題，你只要站出來，把事實跟人民做一個報告，讓人民了解」。
關於民進黨持續抹黑新北市推動新泰塭仔圳市地重劃，侯友宜說，前幾天蔡英文總統才公開表揚新北市府團隊推動塭仔圳市地重劃，得到傑出公務人員貢獻獎，侯友宜也強調，塭仔圳在沒有抗爭下，搬遷了4000多家工廠，尤其面積高達400公頃的塭仔圳，相當於2.6倍的台北市信義計畫區，並規劃11個公園及水環境，還有經濟產業發展區、社會住宅等。
侯友宜強調，塭仔圳相關規劃，將建構在地成為大學城，社區生活環境優雅，大家都非常讚許，連蔡總統都站出來肯定，「賴清德你跟蔡總統是怎麼樣？到選舉你就用這個抹黑」。
對於最新媒體民調，侯康配追平賴蕭配。侯友宜說，民調都是參考，有起有落，最重要剩20幾天，會全力完成民眾政黨輪替的期待，換一個清廉的政府，秉持好好做事情的信念，把這些胡搞瞎搞的事情，清一清，換一個政府，為我們人民顧安定，拚經濟，侯友宜一定做得到。