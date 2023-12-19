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蘋果2024聚焦亮點一次看！3產品將迎重磅升級　iPhone 16改變不大

▲蘋果2024產品亮點將可能影響接下來的股價表現。（圖／擷取自Pixabay）
▲蘋果2024產品亮點將可能影響接下來的股價表現。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

根據彭博資深記者戈爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果公司接下來在2024年聚焦重點不再以iPhone為主，Vision Pro、手錶和AirPods將可能會受到更多關注。不過，當然iPhone作為能夠為公司帶來一半以上收入的產品，明年仍將進行升級，但不會有太大的變化，蘋果計劃iPhone 16系列新機將保留iPhone 15的設計，同時增加Pro版本的螢幕尺寸，低階型號將配備「操作」按鈕，以及用於拍攝影片的全新專用按鈕。

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Gurman指出，可穿戴設備包括將推出的Vision Pro、AirPods和Apple Watch將佔據明年的舞台中心，其中，Vision Pro被視為蘋果的全新類別，耳機和智慧手錶也預估將迎接有史以來最大的升級。

事實上，蘋果主要產品系列如iPhone、Mac、iPad、穿戴式裝置，今年截至9月的財報都呈現下滑的態勢，華爾街分析師也不認為蘋果產品在本會計年度會有大幅度的復甦，但至少公司會推廣新技術，除了Vision Pro之外，還將推出低階AirPods的改進版本，以及Apple Watch引人注目的健康功能。

而新款AirPods應該可以幫助蘋果解決現有產品線的問題。蘋果目前售價 179 美元的第三代中階型號耳機，不太受到消費者歡迎，它們看起來與AirPods Pro類似，但所提供的功能並沒有明顯優於2019年售價129美元的第二代AirPods。這讓消費者對購買哪一款AirPods感到困惑，每次消費者在選擇更便宜的型號時，蘋果都會有收入上的損失。甚至在某些情況下，消費者會轉向競爭對手的產品，以更低的價格獲取與AirPods Pro相當的功能。

因此蘋果將提出解決方案，兩款全新第四代非Pro型號，在外殼和USB-C充電功能上都將採用新設計，且高端版本將配有主動降噪功能。至於銷售量不夠好的AirPods Max正在計劃推出一款將Lightning充電器換成USB-C的型號，預期還將提供更多顏色選擇。

此外，耳機軟體也將在2024年迎來重磅更新，與聽力輔助有關的功能有望上線，蘋果相信，相關產品有可能顛覆價值數十億美元的產業。而AirPods Pro預計將會在2025年迎來更新，型號設計尚未確定，但將關注使用的舒適性。至於體溫、健康監測等新功能，目前仍處於早期開發階段。

Apple Watch的部分，Gurman提到，蘋果正計劃推出新外觀型號，且正在開發高血壓和睡眠呼吸中止症檢測等兩項健康功能，若使用者發生上述其中一種情境，手錶就會向用戶發出警報，並建議進行後續測試。

至於iPhone機種，仍會是蘋果重點產品之一，不過iPhone 16系列不會有太大的改變，其中可能會出現的改變包括，Pro等級機種的螢幕透過窄邊框設計而增加 、「同時動作」按鍵下放到標準機種。iPad機種方面包含，iPad Air預期將增加更大螢幕的選項、iPad mini機種處理器升級，而MacBook Air則會換上M3處理器，同時，蘋果也計畫推出新款MacBook Pro機種。

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