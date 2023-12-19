立院明休會　游錫堃：通過782議案、為國為民謀求最大的福祉

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游錫堃指出，本會期自9月22日開議迄今，朝野黨團及全體委員共同努力下，一共通過94件重大議案，包括法律案51案、預決算案33案、廢止案1案、人事同意權1案、內規5案及其他議案3案。其中，除「113年度中央政府公務預算案」外，可歸納為五大面向。
游錫堃說，首先是加強民生安全，制定《營養及健康飲食促進法》以營造健康的飲食環境；修正《家庭暴力防治法》預防數位型暴力；制定《道路交通安全基本法》以期有效降低交通事故，確保路人安全；修正《住宅法》照顧更多弱勢族群，以租金補貼讓租屋市場透明化；修正《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，促進危老重建效率，保障居住安全。
在健全財政並促進文化經濟發展方面，游錫堃表示，修正《文化資產保存法》提升保存歷史建物誘因；修正《金融消費者保護法》納管電子支付業；修正《水利法》促進重大工程推動；修正《海關進口稅則》履行我國與史瓦帝尼經濟合作協定之關稅減讓承諾；修正《房屋稅條例》與《所得稅法》，落實居住正義與鼓勵生育。
提升司法公平性部分，游錫堃說明，包括修正「民事、刑事訴訟法及其施行法」，鼓勵當事人撤回無益或不必要的訴訟，給予受刑人對刑度意見表達機會，對身心障礙者訴訟程序擴大強制辯護；修正《刑事補償法》讓外籍人士或無國籍者在台冤獄可申請補償。這些司法改革提升公平性使人權向前邁進一大步。
增進勞工與公務人員權益方面，制定《最低工資法》，建構完善的審議制度，確保勞工家庭的合宜生活水準；修正《審計人員任用條例》、《典試法》，增訂多元彈性的審計人力任用資格條件規定，完善政府用人政策、國家考試公平性與公信力。
最後則是促進轉型正義，游錫堃指出，修正《國家機密保護法》及《政治檔案條例》，使4500多份永久機密的檔案，將不再「永久保密」，藉以釐清久懸未解之謎，以促進社會和解，使轉型正義向前邁進。
游錫堃說，本屆委員就職不久，就遭遇世紀大浩劫的新冠肺炎，嚴峻疫情下，大家於最短時間內，通過抗疫紓困及振興經濟相關法案與預算，做國家安全後盾，為人民權益把關。回顧4年8個會期，院會總計通過782件議案。重大法案的制定包括《國民法官法》、《太空發展法》、《國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例》、《食農教育法》及亞洲首部《公共衛生師法》，還有修正《氣候變遷因應法》以因應氣候變遷帶來的衝擊；修正「性平三法」健全台灣性平環境；通過數發部、農業部、環境部等組織法，完成行政院組改最後一哩路。還創下一個首例，通過我國歷史上第一次將修憲案送交公民投票複決的「18歲公民權」憲法修正案。
此外，本屆曾通過29次大會決議案，包括「開放國會行動方案」、「華航與護照正名」，還有無異議通過促請蔡政府積極推動「台美復交」及「促請美軍協防台灣」等。
在優化國會功能方面，本屆成立「國會擴建規劃暨監督委員會」處理本院擴建相關事宜，並交棒下屆國會繼續處理，希望台灣能早日有符合「最高民意殿堂」的國會建築和硬體設備。
游錫堃表示，議場不只誕生了上述攸關國家發展跟民生福利的法律，還迎接了來自非邦交國民主友邦的肯定與祝福。4年來曾有美國眾議長裴洛西等8位議長蒞院訪問，其中捷克參議長韋德齊、捷克眾議長艾達莫娃、立陶宛議長希米利特等3位「中共邦交國」的國會議長，都曾在本院院會中，站上議場講台發表專題演說，堅定表達跟台灣站在一起，這是我國「民主國會」誕生30年以來的創舉。
游錫堃指出，第10屆立法委員任期即將屆滿，明年2月1日是第11屆新國會的開始。在台灣民主發展的漫漫長路裡，大家都曾參與其中，擔任肩負重任的跑者，每一個步伐都會在民主的歷史上留下不可抹滅的痕跡。雖曾經因彼此不同的立場、看法而有爭執、摩擦；也有因為一致的理念而團結一心。在心中最大公約數就是2300萬人民權益。
最後游錫堃橋掉「完善的選舉才有健全的民主」，為了讓2300萬國家主人，能夠在明年1月13日大選時，做最明智的選擇，立法院應該讓各黨派委員有更多時間回到選區面對選民，因此依例於本會期中加速各項議案審議後，提早於投票前24天的閉會，也祝福委員們競選順利。
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