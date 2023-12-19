1圖看全台跨年煙火！迎2024第一道曙光　3縣市訂房率逾8成

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觀光屬說明，以前2日平均訂房率觀之，計有13個縣市超過7成，其中台北市、嘉義縣、台南市等3個縣市訂房率更超過8成，台北市最高達 85.39%，可見上述縣市跨年活動吸引較多旅客， 與今年度元旦連續假期相比較，整體訂房率成長7.26%，因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。
觀光署表示，今年全台及離島皆有精彩的跨年及迎曙光活動，在2023的最後一天可到阿里山太平雲梯遠眺最後一抹晚霞，也可在梨山、谷關、日月潭風景區美景中或麗寶樂園、劍湖山世界、義大遊樂世界等樂園裡，欣賞演唱會、煙火秀，一起倒數歡送2023年，迎接嶄新的一年；馬祖也特別舉辦2024微光嘉年華活動點燈晚會及元旦大聲公比賽，感受離島跨年迎曙光的熱鬧氛圍。隔日元旦可到東北角欣賞龜山朝日、阿里山聆聽最具氣質的日出印象音樂會、梨山參加高海拔升旗典禮，或西拉雅元旦大圳之路健走，沐浴在2024晨曦中，祈求一整年都好運。
觀光署分享，北部民眾，可到宜蘭外澳參加東北角微酵餐桌體驗，以不同體驗迎接第一道曙光，在充滿在地特色及富含儀式感的形式下，與全國民眾一起溫暖迎接2024年第一道曙光；中部民眾，可前往谷關、梨山參加跨年晚會，欣賞原民好聲音，隔天還可參加梨山賓館升旗典禮，領取現場限量發放限定紀念品；而日月潭跨年今年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭水域前施放360秒的兩岸雙煙火，做為一個Happy Ending!麗寶樂園也找來超強演唱會卡司陣容，還有摩天輪動畫秀及煙火秀，隔天再搭乘摩天輪看日出，來趟天空之夢尋光之旅，看著新年第一道光亮升起。
南部民眾，在2023最後一天的賞太平2023一抹紅霞活動，可到阿里山太平雲梯遠眺嘉義及台灣海峽觀賞最後一抹紅霞，悠遊雲端山城。晚間可前往劍湖山世界或義大世界參加跨年活動，劍湖山世界摩天輪跨年煙火秀，以摩天輪主體煙火結合數百台無人機及燈光秀，演出震撼視覺體驗。義大世界跨年煙火今年施放999秒大型藝術煙火，透過獨家的創意施放技術，煙花與光影共舞，共迎新年第一刻的歡樂時光。2024年首日不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，在晨曦、雲海所交織而成的磅礡景觀中，聆聽樂曲，感受日出時分的氣象萬千，享受不可多得的心靈饗宴；西拉雅元旦大圳之路健走，以最舒服的速度，來一場深度旅遊，體驗仙境西拉雅的力與美。
離島跨年迎新更是難得體驗，馬祖今年搭配北海遊憩區燈景、燈飾及光環境，舉辦微光嘉年華點燈晚會，隔天元旦舉辦大聲公比賽，在新的年度邀請遊客一起將新年新希望大聲說出來。