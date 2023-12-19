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飯店高空跨年派對！熱音演奏酒水暢飲迎2024

▲為滿足民眾觀賞跨年煙火願望，承億酒店於24樓高空泳池畔及27樓Bar Kao舉辦雙跨年派對。（圖／承億酒店提供）
▲為滿足民眾觀賞跨年煙火願望，承億酒店於24樓高空泳池畔及27樓Bar Kao舉辦雙跨年派對。（圖／承億酒店提供）

記者陳美嘉／高雄報導

跨年已進入倒數階段，今年跨年晚會在夢時代登場，將施放璀璨煙火迎接2024年。承億酒店位於亞灣區賞煙火絕佳地理位置，也同步帶動了酒店住房率，目前跨年連假住房已全數滿房，為滿足民眾觀賞跨年煙火願望，於24樓高空泳池畔及27樓Bar Kao舉辦雙跨年派對。高雄英迪格高空酒吧Pier No.1「粉轟趴Pink Party」跨年派對則將於12月31日9點熱力開場。

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▲高雄英迪格高空酒吧Pier No.1「粉轟趴Pink Party」跨年派對則將於12月31日9點熱力開場。（圖／高雄英迪格提供）
▲高雄英迪格高空酒吧Pier No.1「粉轟趴Pink Party」跨年派對則將於12月31日9點熱力開場。（圖／高雄英迪格提供）
承億酒店24樓「Nonstop 2024一票暢飲玩到底池畔派對」活動時間是12/31晚上8點半-1/1凌晨1點半，活動含酒水暢飲、4位DJ精彩表演及摸彩活動，最大獎品有承億酒店住宿券、承億文旅住宿券、餐券等多重好禮大獎。活動票券即日起已於官網販售中，早鳥優惠至12/24日止。

▲Bar Kao還擁有「獨家高空煙火觀賞秘境」3間KTV包廂，民眾可與三五好友揪團購買KTV包廂方案歡唱迎接2024。（圖／承億酒店提供）
▲Bar Kao還擁有「獨家高空煙火觀賞秘境」3間KTV包廂，民眾可與三五好友揪團購買KTV包廂方案歡唱迎接2024。（圖／承億酒店提供）
承億酒店27樓Bar Kao「It’s Thai to 2024爵士慵懶音樂泰式Buffet派對」則安排爵士樂團跨年表演，派對活動時間於12/31晚上8點至1/1凌晨2點，限定時段8點-11點半供應泰式Buffet及酒水暢飲，同時也有承億酒店及集團文旅住宿券摸彩活動。此外，27樓Bar Kao還擁有「獨家高空煙火觀賞秘境」3間KTV包廂，分別可容納10~30人不等，民眾可與三五好友揪團購買KTV包廂方案歡唱迎接2024。另一活動亮點則是當日晚間11點45分會開放民眾上到酒店28樓天台共賞夢時代跨年煙火，活動票券早鳥優惠至12/27日止。

▲「粉轟趴Pink Party」跨年派對，邀民眾佩戴最閃亮的粉紅裝扮，一起耀向全新的2024年。（圖／高雄英迪格提供）
▲「粉轟趴Pink Party」跨年派對，邀民眾佩戴最閃亮的粉紅裝扮，一起耀向全新的2024年。（圖／高雄英迪格提供）
位於高雄英迪格酒店、坐擁絕佳城市夜景的高空酒吧Pier No.1，也將於12月31日舉辦長達4小時的「粉轟趴Pink Party」跨年派對，晚上9點熱力開場，10點半前將供應佐酒小點及特製熱紅酒，整晚無限暢飲老虎精釀啤酒、精選紅白酒及粉紅限定特調，VIP包廂更加贈香檳、氣泡酒、開胃拼盤及精美小禮；亦於12月29日、30日提前規劃跨年暖身打卡活動，完成指定任務，即贈英迪格限定環保吸管杯乙個。派對門票每人2,800元起，邀請您佩戴最閃亮的粉紅裝扮，一起耀向全新的2024年。

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