飯店高空跨年派對！熱音演奏酒水暢飲迎2024

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承億酒店27樓Bar Kao「It’s Thai to 2024爵士慵懶音樂泰式Buffet派對」則安排爵士樂團跨年表演，派對活動時間於12/31晚上8點至1/1凌晨2點，限定時段8點-11點半供應泰式Buffet及酒水暢飲，同時也有承億酒店及集團文旅住宿券摸彩活動。此外，27樓Bar Kao還擁有「獨家高空煙火觀賞秘境」3間KTV包廂，分別可容納10~30人不等，民眾可與三五好友揪團購買KTV包廂方案歡唱迎接2024。另一活動亮點則是當日晚間11點45分會開放民眾上到酒店28樓天台共賞夢時代跨年煙火，活動票券早鳥優惠至12/27日止。
位於高雄英迪格酒店、坐擁絕佳城市夜景的高空酒吧Pier No.1，也將於12月31日舉辦長達4小時的「粉轟趴Pink Party」跨年派對，晚上9點熱力開場，10點半前將供應佐酒小點及特製熱紅酒，整晚無限暢飲老虎精釀啤酒、精選紅白酒及粉紅限定特調，VIP包廂更加贈香檳、氣泡酒、開胃拼盤及精美小禮；亦於12月29日、30日提前規劃跨年暖身打卡活動，完成指定任務，即贈英迪格限定環保吸管杯乙個。派對門票每人2,800元起，邀請您佩戴最閃亮的粉紅裝扮，一起耀向全新的2024年。
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