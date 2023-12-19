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讓愛轉動　鴻積公司捐贈中市府愛心輪椅

▲鴻積國際有限公司捐贈中市府愛心輪椅，攜手打造友善無礙洽公環境(圖／民政局提供2023.12.19)
▲鴻積國際有限公司捐贈中市府愛心輪椅，攜手打造友善無礙洽公環境(圖／民政局提供2023.12.19)

記者柳榮俊/台中報導

發揮善的循環、讓愛轉動，鴻積國際有限公司今(19)日捐贈台中市政府30部愛心輪椅，提供民政局及各區公所使用，攜手打造友善無礙洽公環境。民政局長吳世瑋代表受贈並表示，感謝鴻積國際有限公司對社會的關懷，讓行動不便人士及年長者洽公更暢行無礙，並盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多民眾齊力關懷弱勢，讓台中更好、市民更幸福。

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吳世瑋指出，鴻積國際有限公司深根台中市大里區20年，主要銷售有機穀物食品原料，並推動生態、預防醫學飲食與觀念，一路堅持「品質、專業、服務」的理念來服務消費大眾，同時落實企業社會責任，讓企業在經營之餘也能對社會公益有所貢獻。


此次鴻積國際有限公司總經理黃偉志，因看見疫情期間快打站開設，區公所提供長者貼心關懷及專業服務，深感社會上還有許多需要幫助的朋友，便以其母黃吳納女士的名義捐贈愛心輪椅，期盼藉此引發共鳴，匯聚更多人投入社會關懷，讓社會充滿愛的力量。　


黃偉志表示，疫情期間曾陪同母親至快打站施打疫苗，對於工作人員專業貼心的服務印象深刻，無論是在報到、引導及施打後的關懷，都以同理心面對長者的需求，另在現場也目睹許多長者行動不便，更深感輪椅對行動不便人士及長者的重要性，因此在今年疫情解封後，開始籌劃捐贈愛心輪椅，並以母親的名義，分別捐贈輪椅至台中市、彰化縣及南投縣等中台灣地區，期盼從政府到民間各界能一起關注高齡社會需求，讓台中成為更有愛的城市。


民政局說，感謝鴻積國際有限公司的愛心之舉，讓公部門服務資源再擴充，今受贈愛心輪椅將分送至民政局及29區公所，於第一線服務櫃檯提供有輪椅需求的洽公民眾借用，提供更友善便利的洽公環境。市府將持續整合各方資源，公私協力讓資源使用更妥善，讓社福需求者感受來自社會的溫暖。

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