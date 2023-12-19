貪玩貓霸占影印機！他爽獲「高清肉球照」 超萌形狀融化170萬人
貓咪的肉球粉嫩飽滿，是許多鏟屎官最愛的部位之一。日本就有一名飼主某天在使用影印機時，被1歲大的異國短毛愛貓「Hirune」（ひるね）貪玩干擾，整台影印機被霸占無法使用，但他靈機一動立刻按下複印鍵，意外獲得一張高清貓貓肉球照，讓170萬人暴動直呼「粉色肉球是極品啊！」
記者賴禹妡／綜合報導
飼主@miikomaple經常在社群平台X（前推特）分享和愛貓相處的日常點滴，而他日前PO出Hirune貪玩的片段，表示當時自己正在忙著整理文件準備複印，而平時就喜歡爬上影印機玩耍Hirune，也趁機衝上前霸占整台影印機，直接坐在玻璃表面上，說什麼也不肯走。
這時飼主也突然靈機一動，快手按下複印的按鈕，而影印機隨即也被啟動開始列印，只見Hirune好奇地看著玻璃下移動的光條，接著一張彩色高清的「貓咪腳掌照」就出爐了，Hirune每隻腳掌的5個肉球都清新可見，還有一些被壓住的腳掌毛也被印出。
飼主透露，由於Hirune前幾天才剃了腳底的毛，因此肉球才能這麼完整清楚地被印出來。而他也向廠商確認過，影印機的燈光與一般LED燈並無不同，不會對貓咪產生負面影響，這才放心地讓Hirune在影印機旁玩耍。
影片曝光後，迅速吸引超過170萬觀看次數，網友們全被融化直呼「粉色肉球是極品啊啊啊」、「好可愛好想吸」、「高清肉球照笑翻」、「第一次這麼清楚觀察肉球」、「貓咪真是奇妙的生物」。