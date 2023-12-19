新北人口成長比例最高 林口南勢國中今動土開工拚2025年8月招生
新北市人口成長比例最高的林口區，因應相繼湧入的家庭和學齡人口，今（19）日舉辦林口區第四間的南勢國中興建工程動土開工典禮，新北市副市長陳純敬致詞時表示，預計2025年完成第一階段工程，可於8月讓校方進行招生，強調完工後將結合幼兒園、托育中心及托老中心等公共福利設施，打造都會型學校，提供師生們及居民更優質的學習環境及公共社福空間。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，完工後可提供普通教室36間、資源班教室6間、專科教室28間，以及圖書館、體育館、行政空間、操場等，另社福大樓則可提供幼兒園8班、托育中心及托老中心等市民多元服務設施。
新北市政府工務局長祝惠美則是說到，新校舍結合林口在地記憶，風雨走廊立面以紅磚點綴，呼應磚仔窯廠歷史記憶、校舍外牆與陽台則以綠色系為主，呈現茶園地景意象；同時也利用連接廊道的圓柱造型電梯，象徵昔日磚窯醒目的煙囪，以豐富的色彩及材質搭配運用，表現活撥校園風貌，讓學童擁有愉快的學習環境。
新北市政府新建工程處長王益翔說明，在不影響學童學習權益下，將工程分期交付給校方，預計2025年完成第一階段工程後，讓校方8月份可以招生；第二階段將完成剩餘校舍及體育館；第三階段則是進行社福大樓及操場工程，一併整合校園周邊既有人行道相關設施設備，打造以人為本的通行環境。