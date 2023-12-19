賈靜雯「忍受不要臉」耐人尋味 修杰楷首露面：不是針對我吧
40歲藝人修杰楷今（19）日出席肺炎預防衛教記者會，日前老婆賈靜雯轉發一段文字：「如果你不撕破臉，就得忍受別人的不要臉。」引起網路一陣討論，修杰楷笑說老婆平常很喜歡分享這類長輩圖，他收到通常是已讀不回，「她可能也有傳給我，但是太多篇了，資訊量太大，我沒有每則都仔細看。」還撇清嫌疑說：「不會是針對我吧？」
記者羅凌筠／台北報導
修杰楷戲裡戲外都是超強主夫，照顧家人健康當然也不馬虎，因與太太兩人工作都十分忙碌，提前為家人提升保護力就非常重要。修杰楷在記者會時分享，除了平時注重勤洗手、戴口罩的衛生習慣，孩子的預防接種也更是不能輕忽。修杰楷發現，原來肺炎鏈球菌平時就在大家的鼻腔中，一旦侵入原本應該為無菌的部位，就會引起多種侵襲性疾病，引發侵襲性肺炎鏈球菌感染症。因此做好預防工作真的很重要。
提到關於如何維持健康及自身保護力，曾在社群媒體上分享騎單車、跑馬拉松心得的修杰楷提到，自己平時儘管工作忙碌，還是會透過運動來維持健康生活，也分享自己也會接種疫苗來補充保護力，之前疫情比較嚴重的時候就有接種COVID-19疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，鞏固自身保護力。修杰楷也希望大家能夠跟他一樣在工作忙碌、照顧家人之餘，仍要停下腳步思考自己與另一半的身體狀態，要先照顧好自己，才能守護家人健康。
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