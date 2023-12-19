陳昆和推動台南捷運核心十字路網延伸麻豆均衡溪北發展

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陳昆和指出，本條捷運優先線可參照前市議員許又仁之說明，沿用目前市府規畫銜接善化、新市、歸仁地區之深綠線，往北延伸至麻豆站，若只施作至善化就停止，溪北將仍持續陷入邊緣化。
陳昆和引用台南市政府工務局資料指出，111年度上半年執行中本市重大交通建設，包含鐵路地下化、高架工程、北外環道工程等所有項目，共計1398億，再加上市府交通局提供資料顯示所有捷運優先路網工程費用共計2872億，以上合計4270億，全數都用在溪南。因此，陳昆和呼籲市府，至少應將延伸至善化的捷運深綠線，規劃跨過曾文溪，一舉施作到麻豆。出席記者會的市議員蔡育輝也呼應表示，市府應該規劃捷運深綠線從麻豆再行延伸至佳里地區，別讓溪北鄉親苦苦等待，始終陷入資源偏差的困境之中。
陳昆和並重申，縱向捷運線應闢建捷運後壁站、柳營站、六甲站、官田站、麻豆站、善化站、新市站、永康站、仁德站、歸仁站、沙崙站等各站點，並且爭取於善化、麻豆、官田、六甲之間，擇一合適地點爭取設立高鐵站，此一完整規畫始能顧及曾文溪兩側民眾交通需求，若再配合麻豆地方人士積極推動的「台南新市政中心」設立於「台灣首府大學」原校地一案，將可一舉落實溪北、溪南整體均衡發展目標。