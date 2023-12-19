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陳昆和推動台南捷運核心十字路網延伸麻豆均衡溪北發展

▲台南市第2選區立委候選人陳昆和偕同多位溪北地區無黨籍及國民黨籍市議員19日共同召開記者會（圖／記者張振興攝，2023,12,19）
▲台南市第2選區立委候選人陳昆和偕同多位溪北地區無黨籍及國民黨籍市議員19日共同召開記者會（圖／記者張振興攝，2023,12,19）

記者張振興/台南報導

台南市第2選區立委候選人陳昆和偕同多位溪北地區無黨籍及國民黨籍市議員今(19)日共同召開記者會，針對優先闢建縱向捷運線，銜接太保高鐵站與沙崙高鐵站之間，應充分發揮「先進運輸系統｣，建議捷運藍線、藍線延伸線、深綠線應合併，將捷運深綠線往北延伸至麻豆站，推動捷運「核心十字路網」，以求路網最佳化，加速各區域均衡發展，平衡溪北地區都市計畫的資源分配。

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陳昆和指出，本條捷運優先線可參照前市議員許又仁之說明，沿用目前市府規畫銜接善化、新市、歸仁地區之深綠線，往北延伸至麻豆站，若只施作至善化就停止，溪北將仍持續陷入邊緣化。


陳昆和引用台南市政府工務局資料指出，111年度上半年執行中本市重大交通建設，包含鐵路地下化、高架工程、北外環道工程等所有項目，共計1398億，再加上市府交通局提供資料顯示所有捷運優先路網工程費用共計2872億，以上合計4270億，全數都用在溪南。因此，陳昆和呼籲市府，至少應將延伸至善化的捷運深綠線，規劃跨過曾文溪，一舉施作到麻豆。出席記者會的市議員蔡育輝也呼應表示，市府應該規劃捷運深綠線從麻豆再行延伸至佳里地區，別讓溪北鄉親苦苦等待，始終陷入資源偏差的困境之中。

▲台南市第2選區立委侯選人陳昆和今天召開記者會，指溪北長期遭忽視，要求檢討將捷運深綠線延伸跨越曾文溪到麻豆（圖／記者張振興攝，2023,12,19）
▲台南市第2選區立委侯選人陳昆和今天召開記者會，指溪北長期遭忽視，要求檢討將捷運深綠線延伸跨越曾文溪到麻豆（圖／記者張振興攝，2023,12,19）
陳昆和並重申，縱向捷運線應闢建捷運後壁站、柳營站、六甲站、官田站、麻豆站、善化站、新市站、永康站、仁德站、歸仁站、沙崙站等各站點，並且爭取於善化、麻豆、官田、六甲之間，擇一合適地點爭取設立高鐵站，此一完整規畫始能顧及曾文溪兩側民眾交通需求，若再配合麻豆地方人士積極推動的「台南新市政中心」設立於「台灣首府大學」原校地一案，將可一舉落實溪北、溪南整體均衡發展目標。

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