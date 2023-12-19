MLB／看見大谷翔平商機！業者推出美西旅遊團搶看道奇紅雀開幕戰
後疫情時代國外旅遊正夯，坊間慢慢出現以運動為主軸的旅行團。最近有運動行銷業者與旅行團合作，開團前往美國西岸，不但欣賞大聯盟的開幕戰，還能看到大谷翔平穿上道奇制服的首場例行賽。大谷翔平是百年難得一見的投打二刀流。儘管因傷2024只能以打者身分出賽，但依然無損各界對他的高評價。最終在台灣時間12月10日凌晨，宣布以10年7億美金的與道奇隊簽約，不但打破了由阿根廷足球巨星梅西保持的運動史上最大合約，預售球衣也打破48小時內最多件紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平熱潮，不但已經席捲2024年道奇韓國海外賽、2024大聯盟開幕戰門票也引起一波搶購熱潮，甚至在大谷宣布加盟道奇後，道奇的開幕戰門票更直接上漲近1萬元，「全球瘋大谷」不遺餘力。
國內業者推出9天6夜美西職棒運動觀光團，帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示：「這次美西團特別選在春訓末期，一趟可以同時看到MLB熱身賽及開幕戰，除了比賽，春訓期間還可以在練習時與大聯盟球星及在鳳凰城的旅美球員互動。」在球場之外，參觀球棒工廠、運動餐廳用餐也是該團的行程之一，讓顧客可以用不同方式深入體驗美國棒球文化。
此套裝行程在大谷翔平正式加盟道奇後，也引起熱烈詢問潮，如有興趣可參考帕菲克粉絲專頁。除了本團，帕菲克也預計明年推出各年齡層的比賽團，未來出國打球、看球，都不再是夢想。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁