今日我最嫩／全職媽媽奉獻大愛投身政壇 要帶領時代力量續留國會
不分區立委王婉諭今年3月甫就任時代力量黨主席，但首先面對的挑戰就是時代力量的國會保衛戰，在前立委黃國昌退黨之後，要帶領時代力量走出自己的路，靠政策、社會運動的關注吸引選民。而本來在新竹擔任工程師的王婉諭本與政治無關，因為喪女之痛而轉戰國會、為更多相關議題的民眾發聲，也轉戰新竹縣第二選區，力拚突破藍綠夾殺，續留國會。
記者邱新博／台北報導
王婉諭出生於苗栗市，大學獲得台灣大學地質科學學士學位後，至南加州大學進修材料科學，回台後在新竹先後擔任友達光電研發工程師、台元科技園區行銷經理等職位，並與先生劉大經結婚，兩人育有2子2女；但在2016年，震驚社會的隨機殺人案襲來，王婉諭的小女兒小燈泡身亡，爾後王婉諭接受專訪時不諱言的說，正是因為小燈泡事件，讓她開始關注公共議題。
當年11月，總統府公布司法改革國是會議籌備委員會17人名單中，王婉諭是唯一以「犯罪被害人家屬」身分受邀者，也積極的投入公共倡議，從教育、媒體識讀、司法改革、居住正義等議題，也成為王婉諭在2020年進入國會後，一直追求與推動的目標。
時代力量2024大選面臨國會保衛席次保衛戰，也要在藍、綠、白三黨夾殺中，走出時代力量的路線，7月16日，在館長陳之漢辦的上凱道活動中，一人批評三黨，即便遭到台下群眾狂噓、更手比「倒讚」、發出噓聲，更嗆「小燈泡滾」，舉起「割喉」牌子，她也無所畏懼，也讓王婉諭的聲勢創高峰。
2024大選，王婉諭先是宣布不爭取不分區，欲轉戰台北市立委選舉，後被徵召至新竹縣第二選區對上現任立委林思銘，以及民進黨候選人曾勝凱，形成三腳督，選戰也殺得難分難捨；面對2024選舉，王婉諭也希望時代力量能目標保住5席、力拚8席，盼帶領更有戰力的時力，重新擦亮新政治的招牌。