國民黨記者會控辦公室主任施壓部會　許智傑直接告5人

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立委許智傑在今日下午偕同高雄市議長康裕成、議員林智鴻及律師群一同召開記者會，強調選民服務一直以來都依法處理，主任自己是公務員出身，面對公務員從不施壓，都希望依法處理，然而國民黨立委李德維、游毓蘭、吳怡玎卻開記者會，把110年已經澄清過的錯假訊息，再次拿出來冷飯熱炒，居心叵測，連同之前開記者會攻擊他資產的高雄市議員鍾易仲及陳麗娜一同提告。
許智傑強調，很遺憾選舉選到得告這五人，但謠言透過網路群組一直流傳，一定要透過提告方式以正視聽，面對「父貪、子騙、愛抹黑的惡質政治」，不能姑息養奸，這是場「真憑實據與影射抹黑」之間的選擇，呼籲選民睜亮眼睛，不要支持「趁年輕幹壞事」的立委候選人。
林智鴻表示，30歲的時候薪水也才3萬多元，怎麼可能購買3萬多平方公尺土地，鍾易仲土地案被踩到痛處已神隱數日，他並舉出資料，鍾易仲30歲取得的三萬平方公尺土地，108年申報贈與、111年申報為買賣、112年又申報為贈與，但地籍謄本清楚寫得就是買賣，鍾易仲還要騙到什麼時候？議長康裕成則表示，選舉選到這樣很糟糕，國民黨是父貪子騙愛抹黑，民進黨則真憑實據要求他出面說明，鍾易仲卻仍不願面對。
許智傑辦公室蔡廷槐主任則聲明表示，立委服務處是一個服務平台，謹守法律分際，絕無關說或施壓等違法行為，國民黨卻胡亂抹黑，本人將以訟止謗，捍衛自身的清白。
許智傑則補充國民黨烏賊戰不間斷，抹黑房產、抹黑團隊、抹黑提案數，一連串子虛烏有的指控，已構成意圖使人不當選的行為，因此在媽祖面前開記者會，就是要制止這種惡質的行為，並捍衛自己的清白。
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