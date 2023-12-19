每月靠「這2檔ETF」爽領4萬！30歲男子不婚不生想躺平
近年來「躺平」一詞十分流行，通常形容放棄跟隨社會期望、無欲無求，只願待在舒適圈的生活態度。近日有網友以「30歲準備躺平」為題在Dcard上發文，全文除了揭露自己的預備金數字以及存股標的外，大部分的篇幅都在講述自己的背景、生活與花費習慣，最後總結「不想花那麼多時間在工作，享受人生去」。雖然是主要講述想躺平的Po文，然而，「原PO投資00929、00937B等2檔ETF，每月光是息收就已將近4萬元」卻呈關注重點。
記者鄭妤安／台北報導
30歲男網友於Dcard上表示，自己「準備躺平」，緊急預備金放了100萬，存股標的單一，股債比例為6比4，購買月配息的ETF 00929，以及債券ETF 00937B，現在每個月光是息收就快4萬，不包含主、副業收入。
他不打算結婚生下孩，沒什麼物慾，吃得也很簡單，再加上娛樂費，每個月花不到1萬元。透露花費最多的時候，就是交女朋友的時候，但花了一堆錢、付出一堆勞力，卻挨一堆罵，因此選擇看開，「我一個人好好過就好。」
男網友指出，在沒有父母的幫助下，自大學起所有費用都由自己打理，高中畢業開始想辦法賺錢、存錢，一個人能做三份工，由於體力工作取代性太高，工作條件只介意是不是用腦力工作。
他表示，時代變化快，不知道什麼時候會輪到自己被淘汰，現在所有收入來源都被拼為「可以是被動收入」，「但我知道我自己最沒安全感在什麼地方，所以做出了最小後悔值的事」，現在決定要開始過躺平生活，享受人生。
除了配服男子存股2檔ETF每月光是息收就領將近4萬之外，底下也有網友認為男子太早躺平了，「再幾10萬就能存到3000萬，但還不敢躺平，希望可以多3倍」。同時，也有留言疑惑「937B現在還可以買嗎..? 大爆量...」原PO則回覆，可等溢價收斂一點再買。