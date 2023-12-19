大牙遭黑人提告獲不起訴！前經紀人揭事發內幕：符合他國王個性
藝人陳建州（黑人）今年遭大牙（周宜霈）指控，11年前意圖在香港工作時闖入她的飯店房間強行性騷擾，而黑人立即對大牙提告加重誹謗。如今台北地檢署判決大牙不起訴，認定大牙並非捏造事實。對此，黑人前經紀人，也是現任大牙經紀人也向檢方發表看法，證稱符合黑人的「不容他人詆毀的國王個性。」
記者詹鎰睿／綜合報導
據悉，檢方傳喚大牙的黃姓經紀人，過去也曾帶過黑人，共同在前東家合作過，他向檢方表示，大牙有次上節目時被安排與男藝人有近身摟抱的橋段後，當場崩潰大哭，事後大牙才向他坦承，是因為想起過去被黑人性騷擾一事才會崩潰。同時經紀人還提出看法，認為黑人提告是符合他平時的「不容他人詆毀的國王個性」。
此外，11年前同行香港的化妝師，也向檢方指稱，當天大家回到飯店時，他準備要拿面膜給大牙，並與另一位楊姓友人一同去大牙房間，結果就見到大牙一臉驚恐的表情，接著向他們坦承黑人對她做出的性騷擾行為，包含從後面抱住等動作。正當大家討論時，黑人還打電話給大牙，邀請大牙去他房間看DVD。
※【NOWnews 今日新聞
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