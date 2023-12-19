入冬首波寒流來勢洶洶！週末前「氣溫溜滑梯」 最低9度有望下雪
寒流要來了！中央氣象署表示，明（20）日冷空氣持續南下，強度達強烈大陸冷氣團或寒流，各地早晚低溫只有攝氏14度，且越晚越冷，一直到週四晚上至週五清晨（12月21日至12月22日）氣溫最低，中部以北只有攝氏9度，局部空曠低區還會再低攝氏1至2度，週六（12月23日）短暫回溫後，下週日（12月24日）再一波冷氣團南下，較寒冷的天氣會一直影響到聖誕節（12月25日），民眾請留意保暖。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員林定宜指出，明日強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，氣溫下降；台灣北部、東半部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門為多雲，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。
氣溫部分，林定宜說明，明天北部、東北部早晚低溫落在攝氏14度，其它地區攝氏16至19度，到了白天升溫也不明顯，北部、東北部高溫僅攝氏17至18度，其它地區攝氏22至25度。本波冷空氣最冷的時間點是週四晚上到週五清晨，中部以北、宜蘭只有攝氏9至11度，其它地區攝氏12至14度，出現較極端低溫的地區，可能會落在中部以北空曠地區，攝氏8度或以下的低溫都可能出現。
林定宜提及，若氣溫、水氣搭配合適，在週四晚上至週六清晨這段時間，北部、東北部2000公尺以上高山都有降雪、結冰、結霜、霧淞的機會；週六白天冷空氣減弱，各地氣溫稍微回升，但下週日又有冷氣團影響，北部氣溫全天落在攝氏13至17度，這波冷氣團預估影響到下週二（12月26日），北部、東部也可能出現降雨。