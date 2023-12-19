教官「釣魚」抓販毒高中生遭記過！纏訟教育部：讓學生陷於危險

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翁姓教官認為，自己是遵照張姓學務主任指示，在與校方討論後決定通知轄區大園分局新坡派出所，副所長要求他配合，因此破獲販毒、向上溯源，並頒發感謝狀給他，他身為公務員，依刑法告發應受吹哨者保護，教育部應撤銷處分，並質疑為何學務主任、輔導室主任、生輔組長、生教組長、班導師、輔導老師、社團課老師都未列入議處名單？違反比例原則。
後續，翁姓教官提申訴、訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院認為，評議程序顯有瑕疵，判訴願、申訴決定及原處分均撤銷，教育部不服提起上訴；最高行政法院認為，原審未盡職權調查義務，判決有可議之處且影響結果，因事實未明確，還待北高行再釐清，因此廢棄原判決、發回北高行高等行政訴訟庭更審。
教育部指出，翁姓教官身為教育人員且為防制學生藥物濫用業務承辦人，既已事先取得毒品交易相關的資訊，應依「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」進行通報，且本事件關係人均為未成年學生，更應妥適維護學生權益、避免學生違法行為加劇。
教育部表示，翁姓教官非但未阻止毒品交易發生，反而以通訊軟體Line私訊安排2位學生離開學校，前往校外之毒品交易地點等待交易實現，已然違反教育理念，使學校無法立即啟動學生輔導機制，以保護學生人身安全並落實通知家長的程序。
有關告發應受吹哨者保護，教育部應該撤銷記過。教育部說明，該處分與翁姓教官報警作為無涉，是因翁姓教官違反「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，應於通報後由學生校外生活輔導會將情資以密件函轉警政機關，而非安排學生至校外毒品交易地點，讓學生陷於人身安全風險中，故核予記過2次處分。
教育部提到，最高行政法院業判決教育部上訴有理由，廢棄原判決發回原審高等行政訴訟庭更為適法之裁判，教育部將配合後續行政訴訟必要之程序辦理。
教育部重申「校園毒品零容忍」，為維護校園純淨及安全，強化環境預防功能，保障學生學習環境，主動提供毒品情資方式，教育部依「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，賦予學校及學生校外生活輔導會積極通報責任，透過提供檢警情資，溯源追查並阻斷藥頭侵入校園，同時加強情資通報者身分保護，使學生及家長安心。
教育部說，已與內政部、衛生福利部、警政單位等，連結醫療及社政單位資源，攜手落實各項校園防制藥物濫用工作，杜絕毒品流入校園，協力維護無毒校園。
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