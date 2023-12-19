衝居家醫療！力推「虛擬健保卡」　薛瑞元2措施促醫學中心加入

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薛瑞元表示，虛擬健保卡的使用，對於偏遠地區、離島等需要居家醫療的區域具有非常大的重要性，可以避免醫師遭遇沒有實體卡、操作產生困難的情況，醫師也比較容易操作、方便完成診療程序。
此外，薛瑞元表示，未來虛擬健保卡可能發產出各種不同的加值運用，各醫療院所都在持續發展中，也將擴及基層診所，至於設備問題，也會由健保署的科技計畫加以協助、輔導，讓資訊雲端化，也避免未來健保署推出新方法、新支付政策，基層卻要頻繁花錢改程式的問題。
薛瑞元表示，希望未來虛擬健保卡可以過大普及到全台灣地區，現在也持續進行宣導與普及應用，相信未來有更多應用方式出現後，民眾會感受到使用上的方便性，也因此提高對於虛擬健保卡的接受度。
對於虛擬健保卡相關規劃，薛瑞元也在會中致詞時提到，後續會先從醫學中心啟動醫院評鑑改革，把「數位發展」納入提升醫療品質的指標內，希望透過政策推動，達成醫院數位化，並節省人力、提升醫療品質與民眾就醫的方便性。
薛瑞元進一步指出，目前也在構思，如果醫院願意採取數位化設施、設備、工作程序，達到減少人力與降低醫護人員負擔的目標，三班護病比可以適當予以減輕；他也笑說，「衛福部通常有一點卑鄙，往往是一手給錢，另一手會設置各種措施要求醫院配合」。