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衝居家醫療！力推「虛擬健保卡」　薛瑞元2措施促醫學中心加入

▲以「虛擬健保卡」替代實體健保卡，可提高醫師進行居家診療的方便性。（示意圖／記者顏真真攝，2016.3.28）
▲以「虛擬健保卡」替代實體健保卡，可提高醫師進行居家診療的方便性。（示意圖／記者顏真真攝，2016.3.28）

記者林志怡／台北報導

實體健保卡的存在，對台灣民眾來說已經是再普通不過的日常，但對於偏遠地區、離島等需要居家醫療區域，以「虛擬健保卡」替代實體健保卡，可提高醫師診療的方便性，衛福部也將數位發展納入醫院評鑑相關指標，並針對確實減少人力負擔的醫療院所，就三班護病比進行適度放寬。

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衛福部長薛瑞元今（19）日出席「虛擬健保卡數位創新應用標竿學習與前瞻」分享會，會前接受媒體聯訪表示，虛擬健保卡自2021年開始試辦，試辦結果還不錯，衛福部健保署因此持續大力推廣。

薛瑞元表示，虛擬健保卡的使用，對於偏遠地區、離島等需要居家醫療的區域具有非常大的重要性，可以避免醫師遭遇沒有實體卡、操作產生困難的情況，醫師也比較容易操作、方便完成診療程序。

此外，薛瑞元表示，未來虛擬健保卡可能發產出各種不同的加值運用，各醫療院所都在持續發展中，也將擴及基層診所，至於設備問題，也會由健保署的科技計畫加以協助、輔導，讓資訊雲端化，也避免未來健保署推出新方法、新支付政策，基層卻要頻繁花錢改程式的問題。

薛瑞元表示，希望未來虛擬健保卡可以過大普及到全台灣地區，現在也持續進行宣導與普及應用，相信未來有更多應用方式出現後，民眾會感受到使用上的方便性，也因此提高對於虛擬健保卡的接受度。

對於虛擬健保卡相關規劃，薛瑞元也在會中致詞時提到，後續會先從醫學中心啟動醫院評鑑改革，把「數位發展」納入提升醫療品質的指標內，希望透過政策推動，達成醫院數位化，並節省人力、提升醫療品質與民眾就醫的方便性。

薛瑞元進一步指出，目前也在構思，如果醫院願意採取數位化設施、設備、工作程序，達到減少人力與降低醫護人員負擔的目標，三班護病比可以適當予以減輕；他也笑說，「衛福部通常有一點卑鄙，往往是一手給錢，另一手會設置各種措施要求醫院配合」。

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