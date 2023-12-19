2024高雄跨年晚會　時代大道周邊實施交通管制

「2024高雄跨年晚會」今年持續在時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，包含夢時代周邊道路將實施三階段交通管制；捷運與輕軌加密班次，人潮熱區兩輕軌站（C4-凱旋中華站、C5-夢時代站）配合人流管制，當日17點起不停靠。散場時捷運延長營運至凌晨2時、輕軌延長營運至凌晨1時30分，台鐵將加開5班列車疏運，請市民朋友多加利用。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市交通局說明，配合「2024年高雄跨年晚會」在夢時代前時代大道舉行，周邊道路將進行三階段交通管制。其中，配合舞台搭設，時代大道（中山路至成功路段）自12月21日起封閉管制通行。跨年當天（31日）周邊區域道路，復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東之區域，自當日15時翌日1時30分，將分三階段進行交通管制。為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將會加強違規停車拖吊取締。
在疏運措施部分，交通局提醒，會場周邊實施交通管制且無提供小汽車停車空間，建議市民朋友能多利用捷運進出會場，搭乘捷運至紅線R6凱旋站出站即可抵達跨年會場，捷運紅線將加密3分鐘一班、橘線6分鐘一班，並採機動加派空車進行疏運，並將延長營運至元旦凌晨2時發出末班車。
輕軌部分，預期跨年人潮眾多，考量C4-凱旋中華站、C5-夢時代站緊鄰活動會場，為確保熱區人潮安全，鄰近兩輕軌站C4-凱旋中華站、C5-夢時代站，配合人流管制，於17時起不停靠服務，要利用輕軌進出會場的民眾，請由前後站C3-前鎮之星站或C6-經貿園區站上下車，輕軌將加密班次至6分鐘一班，並延長營運至元旦凌晨1時30分發出末班車。
以上跨年交通資訊可至高雄市政府交通局網頁-跨年專區（https://www.tbkc.gov.tw/happynewyear）查詢，台鐵詳細加班列車資訊請至台鐵網頁（https://www.railway.gov.tw/）查詢，相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主。