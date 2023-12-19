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提前達陣！全台遠百業績年增4.3%　600億元創歷史新高

▲目前全台遠百業績已經提前達標，來到600億元歷史新高，年增4.3%。（圖／翻攝自遠東百貨Top City台中大遠百臉書粉專）
▲目前全台遠百業績已經提前達標，來到600億元歷史新高，年增4.3%。（圖／翻攝自遠東百貨Top City台中大遠百臉書粉專）

記者許家禎／台北報導

遠東百貨營運長林彰豐今（19）日表示，受惠今年精品與餐飲消費力道旺，今（2023）年1到6月業績亮眼，再加上周年慶加持，全台周年慶業績年增1.5%，使目前全台遠百業績已經提前達標，來到600億元歷史新高，年增4.3%。今年前3季EPS 1.58元，成長大增70%。

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林彰豐指出，過去精品大家習慣出國買，因為款式較多、較齊全且價格便宜，但疫情期間台灣精品銷售創佳績，使得品牌商願意經營台灣市場，精品款式越來越完整齊全，定價上也沒有像過去那麼貴，常常一進新貨就被掃光，因此精品部分屢創佳績。像是台中大遠百的CHANEL，即使面臨改裝期間也還是成長20%。

林彰豐表示，持續看好台灣精品市場，台中大遠百的CHANEL未來將改成一、二樓的旗艦店，預期明年2月改裝完成，至於同棟的迪奧也將改裝成一、二樓旗艦店，希望抓緊精品商機。不只精品有改裝，其他櫃位也持續汰換或改裝升級，預計改裝到明年底完成。而板橋大遠百不遑多讓，改裝品牌與面積雖大，但周年慶依舊成長、表現不俗，預計整個改裝計畫到明年四、五月才會結束。

至於餐飲業績也不容小覷！林彰豐說，原因是疫情之後，聚餐需求大增，百貨裡面的餐飲受到消費者青睞，因為可以停車、不受天氣影響，餐飲品牌選擇也多，且適合各種聚餐場合與各年齡層，因此成長力道驚人，其中又以餐飲集團表現最好。台中大遠百未來將進駐吃到飽品牌「旭集」，屆時可望再吸引一波人潮。

林彰豐指出，今（2023）年1到6月業績亮眼，目前全台遠百業績已經提前達標，來到600億元歷史新高，年增4.3%。其中台中大遠百今年業績有望突破200億元、板橋大遠百截至目前為止也創造114億元佳績，至於竹北店今年營業額約68億元，三年後有望成為百億大店，A13業績持續創高，今年挑戰突破50億元。統計遠百今年前3季EPS 1.58元，成長大增70%。


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