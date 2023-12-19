《京城怪物》韓韶禧扭打朴敘俊：脖子痛到動不了　爸爸叮嚀別受傷

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朴敘俊介紹自己飾演的「張泰尚」角色，透露張泰尚是經歷很多故事的男人，認為他應該是那個時代「最潮的男人」，不僅換上多套戲服，更受到整個京城的民眾歡迎與喜愛。朴敘俊回想第一天拍攝的第一場戲，是自己被銬在椅子審問的劇情，其實當天氣候寒冷，讓他不經納悶：「怎麼能第一天就以如此的方式歡迎我？」發言笑翻韓韶禧與金秀賢。
其實朴敘俊與韓韶禧早認識，但《京城怪物》是2人首度合作的作品，他們第一次見面時，朴敘俊也打趣對韓韶禧說：「我好想妳喔！」
金秀賢飾演日本神祕貴族女子「前田雪子」，前田雪子是保守且不易將情感外露的角色，劇中說著一口舊式京都日語和日本腔調的韓語。金秀賢分享在學日文時感到困難，特別是舊式日語，她開玩笑說：「去到日本也沒辦法跟別人交流。」
趙漢哲飾演韓韶禧的父親，其實他與韓韶禧的戲份非常多，對於韓韶禧的動作戲表現感到驚訝，他也常常提醒韓韶禧不要受傷，畢盡他們是真「父女」。趙漢哲也分享跟特效團隊合作時感到緊張，「因為要有想像力」。事實上，拍攝時導演與特效團隊皆會在旁仔細說明，幫助演員們建立想像，趙漢哲非常感謝導演與特效團隊的協助。
導演也補充說道：「《京城怪物》裡的怪物其實與其他怪物有著很大的差別，牠充滿悲傷的設定，這可以從牠的表情、動作與所有特徵上感覺出來，這點在怪物的設計上花了非常多的時間討論。」《京城怪物》總共2季，第一季7集於12月22日下午4點在Netflix上架；第二季3集明年1月5日登場。
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