甘肅6.2強震釀113死！劇烈溫差增加救援難度　民眾徹夜不敢闔眼

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根據中媒《澎湃新聞》與官媒《央視》報導，截至19日下午，這起地震已造成甘肅113人死亡，536人受傷，而與積石山縣相鄰的青海省海東市三個縣也同樣受災，目前青海通報13人死亡、182人受傷，20人失聯，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。
甘肅省消防救援總隊緊急出動之下，累計營救受困人員67人，轉移疏散685人，另外積石山縣15所寄宿制學校14654名師生全部撤離到安全地帶，未造成人員傷亡；甘肅臨夏州副州長李勇表示，臨夏州人口比較多，積石山縣大概二十六、七萬人，在西北地區算人口較為稠密的。目前，受傷的村民都已轉移到醫院。
然而更大的挑戰還是在低溫，負責這次地震社會緊急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多直言，由於西北冬季溫差大，目前最低溫在零下十幾度，被困人員將面臨更大的風險，「地震發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去，情況很難預料」。
當地民眾表示，由於地震發生在深夜，絕大多數人都已經入睡，只剩值夜班的部分工作人員還醒著，位於積石山縣城的積石生態園負責人李先生就表示，地震當下自己突然感覺地面連著房子一起在晃動，跟其他值夜班的同事急忙往庭院空曠處奔躲，「其他沒有值班的人，穿衣服的、沒穿衣服的都跑出來了」，在擔心餘震之下，他們在院子裡躲了一夜不敢闔眼，直到清晨天亮後才睡了一會。