影／山羌被撞「頭卡進保桿夾困60km」命大獲救 脫困、搶救畫面曝
一名潘姓女駕駛，今（19）日上午從高雄出發，開車行經屏東縣大武鄉太麻里路段時，路途中以為石頭碰撞底盤便不以為意，豈料卻在行車超過60公里到關山鎮下車休息時，驚見車頭保險桿內卡了一隻山羌，嚇得她趕緊通知相關單位，在保養廠、野灣動物保護協會以及經縣府農業處人員協助下，山羌已緊急送往池上野灣野生動物醫院，目前正在加護病房治療中。
記者林莞茜／綜合報導
潘女表示，當時在大武鄉太麻里路段時，感覺有碰撞，但從擋風玻璃和後照鏡都無異狀，以為是石頭碰撞底盤，但到關山鎮的路途中，沿途都有對向來車對她閃燈示警，讓她一頭霧水，直到在關山鎮下車休息時，才發現一隻活生生的山羌卡在前保險桿，且傷勢嚴峻，奄奄一息。
野灣野生動物保育協會表示，山羌是很容易緊迫的動物，其左前肢、右前肢閉鎖性骨折、下顎開放性骨折，合併氣胸、低體溫、多處擦挫傷，傷勢真的滿嚴重的，所以後續就看他撐不撐得下來。但依照過去的經驗，也是有很多次都覺得動物活不下來，結果康復的。
野灣野生動物保育協會也同步向民眾宣導，東部地區因為相對地廣人稀，野生動物與人類是很靠近的，除了行車專注觀察放慢車速，尤其清晨跟夜間更要留心，撞到野生動物不要棄之不理，透過電話或臉書粉專聯繫野灣，也許可以讓動物有再一次康復回家的機會。