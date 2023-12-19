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日本維持負利率！日圓換匯有望重返「0.21字頭」？專家給答案

▲日本央行維持負利率政策，日圓兌美元應聲走貶，日圓換匯價來到0.2209元，是否重返「0.21字頭」備受關注。（圖／記者顏真真攝）
▲日本央行維持負利率政策，日圓兌美元應聲走貶，日圓換匯價來到0.2209元，是否重返「0.21字頭」備受關注。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日本央行今（19）日公布最新利率決策，維持「負利率」的貨幣寬鬆政策不變，殖利率曲線管控（YCC）上限維持在1.0%，從措辭中也未發現任何日本央行將自鴿派轉向的線索，日圓兌美元也應聲走貶至144.78兌1美元，日圓兌新台幣也拉回，台灣銀行日圓現鈔賣出價收在0.2209元，哈日族也期待能重返「0.21字頭」。外匯專家李其展受訪時表示，接下來日圓將挑戰月線反壓區146.5至147價位，若沒貶破，在美元續弱之下，日圓有可能偏強，日圓換匯價現在仍算相對低點，中間價已見到「0.21字頭」，若短期有出國換匯需求，還是可以換一些，要見到0.21元整數或貶破0.21元機率不高，。

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歷經2天會議後，日本央行今日表示，由於國內外經濟及金融市場都面臨非常高的不確定性，將會有耐心地持續維持寬鬆貨幣政策。日本央行今日公布維持「負利率」的貨幣寬鬆政策不變，短期利率維持在負0.1%，10年期公債殖利率維持在零，殖利率曲線管控上限維持在1.0%，各項措施皆按兵不動，從措辭中也未發現任何日本央行將自鴿派轉向的線索。

在日本銀行宣布維持寬鬆貨幣政策後，日圓兌美元應聲走貶，由142.23一路貶到144.78價位，目前在144.73附近震盪。雖然今日新台幣兌美元也貶，但終場小貶貶4.7分 收31.361元，也因此，日圓換匯價也回升，台銀日圓現鈔賣出價收在0.2209元，也讓哈日族期待是否可能再重返「0.21字頭」。

對此，李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日本利率決策內容沒什麼讓人特別意外的，基本上日本目前不太可能升息，也讓日圓應聲走貶，接下來日圓兌美元將挑戰技術線反壓區，會先測試月均線146.5至147價位，若沒貶破，日圓可能就會偏強，主要是美元本身太弱。

他認為，現在市場還在觀望，因為從數據來看，美國沒什麼理由降息，面對降息預期這麼強，有些美國聯準會（Fed）官員也出來消毒一下，所以也不一定會降息，現在等於是聯準會表態完的冷靜期，市場在等待新訊息給方向，除非接下來美國個人消費支出物價指數（PCE）超級強及經濟成長率（GDP）超差，不然對市場影響不會過大，只是給市場一個方向。

李其展分析，除非美國PCE很差、市場降息預期很強，美元指數往下破位，是較明顯表態，不然美元指數還是橫向整理機率大。至於日圓走勢，在日本利率決策出爐後，接下來會再回來，由美元主導方向，日圓可能挑戰月線反壓區146.5至147價位，若沒貶破就會再往上升值，主要就是美元仍偏弱 。

對於日本央行何時會取消YCC？李其展說，目前沒明顯時間表，市場預期日本有可能在明年第1季升息，但他覺得現在日本欠一個升息的理由，尤其明年大家都要開始降息，日本現在才要升息，似乎有點太慢。當然，日本也可以用「通膨太高」為由升息，只是日本第3季經濟變差，政局又不穩，可能也是日本央行這次利率政策未調整的原因，怕市場太亂。

至於日圓換匯價是否可能重返「0.21字頭」?李其展表示，今天有稍微回來，但日圓換匯價要回到很低接近0.21元整數或往下破的機率不高，今日中間價有看到「0.21字頭」還不錯，若農曆年前有日圓換匯需求的人，現在就可以換，日圓換匯價仍算是相對低點。

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